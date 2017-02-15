«مشکل گیتی» بر پرده سینما فلسطین اصفهان نشست

سید مصطفی حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تغییر فیلم‌ها بر پرده سینماهای اصفهان اظهار داشت: پس از برگزاری جشنواره فجر هفتم در اصفهان، فیلم سینمایی «مشکل گیتی» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی بهرام کاظمی و نویسندگی عبدالرضا منجزی به تازگی در سینما فلسطین به روی پرده رفت.

وی افزود: این فیلم درباره زوجی به نام‌های ایرج و گیتی است که در آستانه فروپاشی زندگی مشترکشان هستند، توهمی که بر اثر زندگی اینترنتی گیتی، سایه بر زندگی واقعی این دو انداخته است.

مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان اصفهان با بیان اینکه اکران فیلم «لاک قرمز» همچنان در سالن دوی سینما سپاهان ادامه دارد، افزود: فیلم «چهار اصفهانی در بغداد» نیز در سالن شماره یک سینما سپاهان به روی پرده رفته است.

وی با بیان اینکه فیلم سلام بمبئی در سینما ساحل همچنان اکران می‌شود، بیان داشت: «چهار اصفهانی در بغداد» و «مشکل گیتی» (سانس ۱۶ و ۳۰) در سینما یاسمن شاهین شهر اکران شده است.

حسینی با بیان اینکه دو فیلم سلام بمبئی و چهار اصفهانی در بغداد در سالن یک مجتمع سینمایی کاشان اکران شده است، گفت: همچنین فیلم‌های «شاباش» و «جنجال در عروسی» به ترتیب در سالن شماره دو و سه این مجتمع سینمایی به روی پرده رفت و در سالن سینمایی بهار گز نیز فیلم «چهار اصفهانی در بغداد» اکران شده است.