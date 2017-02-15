به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، خیرالله خادمی گفت: توسعه ریلی شرق کشور به عنوان یکی از اولویتهای وزارت راه است و ساخت راهآهن چابهار-ایرانشهر هم پیشرفت قابل قبولی داشته است.
مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور با اشاره به اینکه یکی از پروژههای مهم حوزه راه آهن احداث کریدور ریلی شمال-جنوب در شرق کشور است، اظهار کرد: در این راستا طرح ریلی چابهار-زاهدان-بیرجند-مشهد تعریف و چند سال پیش عملیات اجرایی آن آغاز شده است.
وی با اشاره به نیاز مالی این طرح، تصریح کرد: برای ساخت خطآهن چابهار تا ایرانشهر به طول ۵۰۰ کیلومتر حداقل ۳۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور با تاکید بر اهمیت توسعه شرق کشور، گفت: چابهار به عنوان تنها بندر اقیانوسی کشور باید هر چه سریعتر به وسیله ریل به شمال شرق کشور و از آنجا به همسایههای شمالی متصل شود که این مسئله موجب رشد اقتصادی منطقه و کل کشور میشود.
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