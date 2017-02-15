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۲۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۰:۳۷

رئیس هیئت تکواندو ایلام خبر داد:

راهیابی بانوی تکواندو کار ایلامی به اردوی تیم ‌ملی

راهیابی بانوی تکواندو کار ایلامی به اردوی تیم ‌ملی

ایلام-رئیس هیات تکواندو ایلام از راهیابی حدیث زرگوش نیا بانوی تکواندوکار ایلامی به نخستین مرحله اردوی انتخابی تیم ملی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد باج افزود: حدیث زرگوش نیا در رده سنی بزرگسالان و در وزن سوم ۵۳ -کیلوگرم این رقابت ها که روز گذشته در خانه تکواندو تهران برگزار شد به عنوان تکواندو کار منتخب اردوی تیم ملی معرفی شد .

وی افزود:  ۱۰۹تکواندوکار برای ورود به اردوی تیم‌ ملی با حضور کادر فنی در هشت وزن (۴۶-، ۴۹-، ۵۳-، ۵۷-، ۶۲-، ۶۷- ، ۷۳- و ۷۳+ کیلوگرم) با هم به رقابت پرداختندکه نفرات اول، دوم و منتخبین کادر فنی جواز حضور در این اردو را کسب کردند.

رئیس هیئت تکواندو ایلام یادآور شد: ورزشکاران انتخاب شده تیم ملی تکواندو بانوان خود را برای مسابقات جهانی (کره) و کشورهای اسلامی در اریبهشت ماه سال آینده آماده می کنند.

هیئت تکدواندو استان ۶۰۰ هزار نفری ایلام حدود هفت هزار نفر عضو ورزشکار رده های سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان دارد که از این تعداد ۷۹۴ نفر خانم هستند.

کد مطلب 3907862

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