راهیابی بانوی تکواندو کار ایلامی به اردوی تیم ‌ملی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد باج افزود: حدیث زرگوش نیا در رده سنی بزرگسالان و در وزن سوم ۵۳ -کیلوگرم این رقابت ها که روز گذشته در خانه تکواندو تهران برگزار شد به عنوان تکواندو کار منتخب اردوی تیم ملی معرفی شد .

وی افزود: ۱۰۹تکواندوکار برای ورود به اردوی تیم‌ ملی با حضور کادر فنی در هشت وزن (۴۶-، ۴۹-، ۵۳-، ۵۷-، ۶۲-، ۶۷- ، ۷۳- و ۷۳+ کیلوگرم) با هم به رقابت پرداختندکه نفرات اول، دوم و منتخبین کادر فنی جواز حضور در این اردو را کسب کردند.

رئیس هیئت تکواندو ایلام یادآور شد: ورزشکاران انتخاب شده تیم ملی تکواندو بانوان خود را برای مسابقات جهانی (کره) و کشورهای اسلامی در اریبهشت ماه سال آینده آماده می کنند.

هیئت تکدواندو استان ۶۰۰ هزار نفری ایلام حدود هفت هزار نفر عضو ورزشکار رده های سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان دارد که از این تعداد ۷۹۴ نفر خانم هستند.