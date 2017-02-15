به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره قرآنی کتاب انقلاب میان خانه‎های قرآن شهری قم برگزار شد و شامگاه سه‌شنبه در مراسم اختتامیه آن، پس از سخنرانی حجت‌الاسلام عباس اسکندری مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم و حجت‌الاسلام سید جواد عظیمی رئیس اداره امور قرآنی این اداره کل، از برترین‌های این جشنواره که مدیران خانه‌های قرآن شهری بودند با اهدای جوایزی قدردانی شد.

معصومه علی احمدی از خانه قرآن شهری خاتم‌الانبیا، اکرم سادات حسینی از سماء، مریم اروجی از معراج، معصومه عربی از گل نرگس، سمیرا صالحی از مهر پویا، اکرم راشکی از غنچه‌های بهشتی، فاطمه یعقوبی از بعثت، اکرم ایمانی از ولیعصر زهره سعادتی از توحید و منیره محمدی سپیده از ثناء از برترین‌های جشنواره قرآنی کتاب انقلاب بودند.

حجت‌الاسلام اسکندری توسعه و ترویج فعالیت‌های قرآنی را یکی از مهم‌ترین ثمرات پیروزی انقلاب اسلامی برشمرد و در عین حال خواستار توجه بیشتر به ترویج فرهنگ انس با قرآن کریم و پیاده‌شدن دستورات کلام الهی در جامعه شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم در توصیه‌ای گفت: رفتار عملی چهره‌ها و فعالان قرآنی در جامعه یکی از بهترین شیوه‌های تبلیغی برای پیاده‌کردن دستورات قرآن کریم است.