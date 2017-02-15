علیرضا فلاحی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بسیج سازندگی با هدف گسترش روحیه جهادی و محرومیت‌زدایی مناطق محروم تشکیل شده است اظهار داشت: پروژه‌های اجرایی توسط بسیج سازندگی، پروژه های زودبازده و کم هزینه بوده و اولویت اجرای این پروژه ها خدمات رسانی به مردم محروم است.

فلاحی، اعزام گروه‌های جهادی به مناطق محروم را از مهمترین فعالیت‌های این سازمان برشمرد و افزود:‌ اردوهای جهادی که در سال ۱۳۹۵ برگزار شده است در آن نگاه و نگرش سازندگی در کشور توسط فرزندان انقلاب شکل گرفته است.

وی در تشریح فعالیت‌های بسیجیان در اردوهای جهادی اظهار کرد: بسیج سازندگی با هدف توسعه فرهنگ محرومیت زدایی، کمک به سازندگی و اجرای عرصه های مقاومتی در قالب اردوهای جهادی هفت روزه، سه روزه و یک روزه به مناطق روستایی و محروم اعزام می‌شوند.

وی ادامه داد: در نوروز ۹۶ نیز گروه جهادی شهید برونسی شهر چغادک در قالب ۲۸ نفر به مناطق محروم شهرستان دشتی اعزام می‌شوند؛ در اردوی جهادی ۷ روزه این گروه‌ به مناطق محرومی چون روستاهای بریکان و زیراهک از توابع شهرستان دشتی اعزام می شوند.

فلاحی گفت: گروه جهادی شهید برونسی اقدام به اجرای برنامه های فرهنگی، اقتصاد مقاومتی، آموزشی، عمرانی و بهداشتی خواهند کرد.

مسئول بسیج سازندگی ناحیه بوشهر خاطرنشان کرد: در گروه اعزامی به شهرستان دشتی امام جمعه شهر چغادک و همسرش گروه جهادی شهید برونسی را همراهی خواهند کرد.