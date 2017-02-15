به گزارش خبرگزاری مهر، ارتقاء سطح سلامت روان خانواده و افزایش رضایتمندی زندگی مشترک زناشویی، پیشگیری از طلاق های عاطفی و طلاق های قضایی از مهمترین اهداف و الزامات اجرای این طرح است.
رئیس کل دادگستری استان یزد در حاشیه امضای این تفاهمنامه گفت: یکی از دلایل عمده اختلافات خانوادگی عدم آشنایی زوجین با حقوق و وظایف خود در زندگی مشترک است که می توان این کمبود و خلأ را با آموزش رفع کرد.
محمدرضا حبیبی تصریح کرد: آموزش مهارتهای زندگی از سوی زوجین، ضامن یک عمر زندگی مشترک بهتر و با دوامتر خواهد بود.
وی با اشاره به مستمسک قانونی اجرای این طرح اظهار داشت: هر کار فرهنگی و تدابیر فرهنگ سازی باید در چارچوب قوانین و مقررات و مجرای قانونی انجام شود و این طرح نیز بر اساس اصل دهم قانون اساسی و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه خانواده ، مصوبات شوراهای فرهنگ عمومی کشور و استان و آیین نامهها و مقررات و قوانین بهزیستی و ثبت اسناد لازم الاجرا است.
رئیس کل دادگستری استان یزد عنوان کرد: امضای این تفاهمنامه به منظور اخذ تصمیمات جمعی و طراحی کامل اجرای بی نقص کار و دریافت بازخورد مورد نظر به صورت علمی و عملی است.
بر اساس این تفاهمنامه، زوجهای جوان قبل از ثبت عقد نکاح خود باید در دورههای آموزشی که توسط بهزیستی تشکیل می شود شرکت و گواهینامه گذراندن موفق این دوره ها را جهت ثبت عقد نکاح ارائه کنند.
نظر شما