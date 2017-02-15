صدور ۱۳۷ هزار و ۷۱۲ سند تک برگی در استان سیستان و بلوچستان

غلامرضا شهریاری در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بنا بر اعلام اداره نقشه برداری و کاداستر اداره کل ثبت اسناد و املاک سیستان و بلوچستان از ابتدای طرح صدور سند مالکیت تک برگی تا بهمن ماه سال جاری در ادارات ثبت اسناد و املاک شهرستان های استان تعداد ۱۳۷۷۱۲ جلد سند تک برگی صادر شده است.

مدیر کل ثبت اسناد و املاک سیستان و بلوچستان افزود: از این تعداد سند صادر شده، ۲۷۲ جلد سند موقوفه، ۵۸۵۲ جلد سند املاک دولتی و ۴۱۹۲ جلد سند مسکن مهر است.

وی گفت: استان سیستان و بلوچستان در ۹ ماهه سال جاری با صدور ۲۹۷۲۳ جلد سند و ۶ درصد رشد مقام دهم کشور را در این زمینه به خود اختصاص داده است.