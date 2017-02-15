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۲۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۱۰

مدیر کل ثبت اسناد و املاک سیستان و بلوچستان خبر داد:

صدور ۱۳۷ هزار و ۷۱۲ سند تک برگی در استان سیستان و بلوچستان

صدور ۱۳۷ هزار و ۷۱۲ سند تک برگی در استان سیستان و بلوچستان

زاهدان - مدیر کل ثبت اسناد و املاک سیستان و بلوچستان گفت: ۱۳۷۷۱۲ سند مالکیت تک برگی (کاداستری) توسط ادارات تابعه اداره کل ثبت اسناد و املاک استان از ابتدای طرح تاکنون صادر شده است.

غلامرضا شهریاری در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بنا بر اعلام اداره نقشه برداری و کاداستر اداره کل ثبت اسناد و املاک سیستان و بلوچستان از ابتدای طرح صدور سند مالکیت تک برگی تا بهمن ماه سال جاری در ادارات ثبت اسناد و املاک شهرستان های استان تعداد ۱۳۷۷۱۲ جلد سند تک برگی صادر شده است.

مدیر کل ثبت اسناد و املاک سیستان و بلوچستان افزود: از این تعداد سند صادر شده، ۲۷۲ جلد سند موقوفه، ۵۸۵۲ جلد سند املاک دولتی و ۴۱۹۲ جلد سند مسکن مهر است.

وی گفت: استان سیستان و بلوچستان در ۹ ماهه سال جاری با صدور ۲۹۷۲۳ جلد سند و ۶ درصد رشد مقام دهم کشور را در این زمینه به خود اختصاص داده است.

کد مطلب 3907892

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