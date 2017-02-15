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۲۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۱۰

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی همدان عنوان کرد:

برقراری ۴۱۹ تماس با مرکز آتش‌نشانی همدان طی یک روز/انجام ۳ عملیات

برقراری ۴۱۹ تماس با مرکز آتش‌نشانی همدان طی یک روز/انجام ۳ عملیات

همدان- مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی همدان گفت: شهروندان همدانی طی ۲۴ ساعت گذشته ۴۱۹ مرتبه با مرکز آتش‌نشانی تماس گرفته‌اند که از این تعداد تنها ۳ تماس منجر به عملیات شده است.

محمدرضا بیاناتی در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت: شرکت در یک عملیات اطفای حریق و ۲ عملیات امداد و نجات حاصل تلاش پرسنل آتش نشانی همدان در ۲۴ ساعت گذشته بوده است.

بیاناتی با بیان اینکه شهروندان دیروز ۴۱۹ مرتبه با سامانه ۱۲۵ تماس گرفته اند، گفت: از این تعداد تماس ۳ مورد منجر به عملیات شده، ۱۵ تماس برای مشاوره و راهنمایی برقرار شده، ۷۰ تماس اشتباه بوده و متاسفانه ۳۳۱ مورد ایجاد مزاحمت بوده است.

وی گفت: عملیات انجام شده در این مدت یک مورد آتش سوزی شامل حریق خودرو در بلوار بعثت بوده است.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی همدان عنوان کرد: همچنین ۲ مورد عملیات امداد و نجات شامل نجات افراد محبوس شده در آسانسور در بلوار ۱۵ فروردین و نجات افراد محبوس شده در منزل در بلوار مدنی توسط آتش نشانان به انجام رسید.

کد مطلب 3907906

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