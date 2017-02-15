بارش برف درکردستان ادامه دارد/تعطیلی مدارس و لغو پرواز سنندج

به گزارش خبرنگار مهر، بارش برف در استان کردستان از روز دوشنبه هفته جاری آغاز شده و همچنان تداوم دارد، به گونه ای که هم اکنون در اکثر نقاط استان شاهد بارش هستیم و این بارش ها مشکلاتی نیز برای تردد مردم در مناطق شهری و روستایی به وجود آورده است.

براساس گزارش هواشناسی استان کردستان در طی ۲۴ ساعت گذشته بیشترین میزان بارش ها هم مربوط به شهرستان های مریوان و سروآباد بوده است و البته در سایر شهرستانهای استان کردستان نیز بارش های مناسبی گزارش شده است.

به دلیل شدت بارش مدارس نوبت صبح امروز چهارشنبه در شهرستان مریوان، سروآباد و دیواندره تعطیل شد و تاکنون هم شهرستان های بانه، دیواندره، مریوان و بیجار هم تعطیلی مدارس در نوبت بعدازظهر را اعلام کردند.

نوبت بعدازظهر تمامی مدارس در همه مقاطع تحصیلی سطح شهر و روستا شهرستان های دیواندره، بانه و مریوان و همچنین مدارس ابتدایی و پیش دبستانی شهرستان بیجار وپیش دبستانی و دبستانی شهرستان سقز و مناطق زیویه تعطیل است.

تردد در تمامی محورهای استان با زنجیر چرخ امکان پذیراست

مدیر راهداری اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان در گفت‌وگو با خبرنگار مهراز مسدود شدن برخی از مسیرهای استان خبرداد و گفت: در حال حاضر تردد در تمامی مسیرها و محورهای اصلی استان با زنجیر چرخ امکان پذیر است.

محمد راشد مدرس گرجی با بیان اینکه مسیر مریوان - سقز تا اطلاع ثانوی مسدود خواهد بود، عنوان کرد: به دلیل وقوع بهمن هم مسیر بانه-سقز نیم ساعت گذشته مسدود شد و عوامل راهداری هم اکنون در حال بازگشایی این مسیر هستند.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون بارش برف وکولاک شدید را در بیشتر محورهای استان شاهد هستیم، بیان کرد: مسیر سروآّباد- اورامان هم به دلیل وقوع بهمن مسدود شده است.

وی بیان کرد: دو دستگاه لودر راهداری استان به دلیل وقوع بهمن در زیر برف مانده اند و تلاش برای بیرون آوردن این دستگاه ها تاکنون نتیجه بخش نبوده و عوامل راهداری همچنان در حال بیرون آوردن آنها هستند.

مردم از سفرهای غیرضروری در جاده های کردستان پرهیز کنند

مدیر راهداری اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان با اشاره به وجود مه شدید دراکثر محورهای استان گفت: انتظار می رود مردم از سفرهای غیرضروری اجتناب کنند و در صورتی هم که مجبور به تردد در محورهای استان هستند حتما زنجیر چرخ همراه داشته باشند.

مدرس گرجی در ارتباط با وضعیت راه های روستایی استان بیان کرد: با توجه به اینکه بارش شدید برف از بعدازظهر روز گذشته در استان آغاز شده هنوز اطلاع و گزارش کاملی از وضعیت راه های روستایی استان به دست ما نرسیده و به محض آگاهی از آن مردم را در جریان خواهیم گذاشت.

کارشناس هواشناسی اداره کل هواشناسی کردستان هم به خبرنگار مهر گفت: از بعدازظهر روز پنجشنبه هفته جاری شرایط بارش در استان کم می شود و پیش بینی شده روز جمعه بارشی در استان نداشته باشیم.

علی پناهی با اشاره به اینکه از روز جمعه تا یکشنبه هفته آینده دمای هوا کاهش پیدا می کند، بیان کرد: اوج سرما و کاهش دما را در روز یکشنبه هفته آینده دراستان شاهد خواهیم بود به گونه ای که پیش بینی شده ۸ تا ۱۲ درجه دمای هوا کاهش پیدا کند.

در همین حال امروز هم وضعیت تردد وسایل نقلیه در شماری از شهرهای استان کردستان نگران کننده بود به نحوی که در سنندج مرکز استان ترافیک شدیدی در هسته مرکزی این شهر به وجود آمده بود.

نبود وسائل نقلیه عمومی برای تردد و رفت و آمد مردم به ویژه در شهر سنندج از دیگر مشکلاتی بود که امروز در این شهر مردم را اذیت می کرد.

در حال حاضر بارش برف و باران در سنندج و دیگر نقاط استان با شدت کم و زیاد ادامه دارد و پیش بینی شده است که این وضعیت بارشی تا فردا پنج شنبه ادامه خواهد داشت.



