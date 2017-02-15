پرهیز از سفرهای غیرضروری/ رانندگان بستن زنجیر چرخ را یاد بگیرند

خبرگزاری مهر-گروه استانها: بارش برف و کولاک شدید طی چند روز اخیر باعث شده تا مشکلاتی در زمینه تردد در داخل شهر و جاده های بین شهری بوجود بیاید ولی با حضور نیروهای پلیس راه، راهداری و هلال احمر بخشی از مشکلات سفرهای زمستانی کاهش یافته است.

رئیس پلیس راه استان زنجان گفت: با توجه به اینکه بارش برف در استان زنجان از روز شنبه شروع شده و تا اوایل هفته آینده ادامه دارد به مسافران توصیه می شود از سفرهای غیر ضروری خودداری کنند و اگر سفر می کنند از حمل و نقل عمومی مثل قطار و اتوبوس استفاده کنند.

سرهنگ علی اصغر شیر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به اینکه بارش برف در استان زنجان از روز شنبه شروع شده و تا اوایل هفته آینده ادامه دارد و اگر رانندگان از خودرو شخصی استفاده می کنند قبل از ترد خودرو را از لحاظ ایمنی و فنی کنترل کنند و حتما خودرو معاینه فنی داشته باشد.

وی افزود: قبل از مسافرات رانندگان از سالم بودن لاستیک مطمئن شوند و نسبت به سالم بودن آب پاش، برف پاک کن و تمام تجهیزات خودرو مطمئن شوند.

رئیس پلیس راه استان زنجان ابراز کرد: رانندگان در هنگام بارش سرعت مطمئنه، فاصله طولی و سبقت غیر مجاز را رعایت کنند.

شیر محمدی گفت:رانندگان اشرافیت کامل به بستن زنجیر چرخ داشته باشند زیرا ۹۹ درصد از رانندگان نمی توانند زنجیر چرخ را ببندند و امداد خودرو و پلیس راه و راهداران برای بستن زنجیر چرخ کمک می کنند.

وی یاد آورشد: رانندگان از توقف در کنار جاده ها خودداری کنند چرا که بیشتر تصادفات به علت نامناسب پارک کردن در جاده ها است وحتما رانندگان در شب از لباس روشن استفاده کنند.

رئیس پلیس راه استان زنجان گفت: خیلی از تصادفات در شب به علت استفاده از لباس تیره است که عابرین پیاده هم بیشترین قربانی هستند.

وی گفت: بیش از ۹۵ درصد تصادف در این چند روز گذشته که بارش برف را داشتیم به علت تخطی از سرعت مطمئنه و عدم رعایت فاصله طولی بوده است و همچنین رانندگان و سرنشینان از اگر کار ضروری ندارند به هنگام بارش برف بیرون نروند و به محض رانندگی فاصله طولی را رعایت کنندو شرایطی که بارش برف را داریم و سطح زمین لغزنده و خیس است تغییر مسیر ناگهانی نداشته باشند کمربند ایمنی استفاده کنند به خصوص سرنشینان که در عقب نشسته اند زیرا بیشتر تصادفات فوتی به علت نبستن کمربند ایمنی بوده که به بیرون پرت شده اند.

سرهنگ رمضان آفریدون رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان زنجان هم در گفتگو با خبرنگار مهر به رانندگان توصیه کرد اگر کار ضروری ندارند به هنگام بارش برف بیرون نروند و به محض رانندگی فاصله طولی را رعایت کنند و شرایطی که بارش برف را داریم و سطح زمین لغزنده و خیس است تغییر مسیر ناگهانی نداشته باشند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان زنجان گفت: رانندگان در این فصل بارش برف پاک کن خودرو را چک کرده و از ایمن بودن و فعال بودن سیستم گرمایشی کاملا مطمئن باشند.

آفریدون تصریح کرد:لاستیک ماشین صاف و مستعمل نباشد و حتما اگر به مسیرهای شیب دار و راه های دور ترد دارند حتما زنجیر چرخ داشته باشند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان زنجان با بیان اینکه باید لاستیک خودرو عاج داشته باشد، گفت: شهروندان زنجانی سعی کنند برای تردد از حمل و نقل عمومی استفاده کنند و از آوردن خودرو شخصی به بیرون خودداری کنند.