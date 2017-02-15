جام جهانی فرصت طلایی برای دفاع از اعتبار کشتی ایران است

یدالله محبی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: همه تلاش خود را برای کسب بهترین نتیجه در مسابقات جام جهانی کشتی بکار خواهم گرفت و امید داریم که عنوان شایسته‌ای را برای ایران عزیز کسب کنیم.

ملی‌پوش کرمانشاهی سنگین وزن ایران، مسابقات جام جهانی کشتی آزاد ۲۰۱۷ را عرصه مبارزه برترین‌ها و کشتی‌گیران برند جهان دانست و افزود: این رقابت‌ها فرصتی ارزشمند برای کسب تجربه و نشان دادن توانایی و قدرت کشتی‌گیران ایران به جهان است.

وی در ادامه بیان کرد: با همه وجود تلاش می‌کنم تا با کسب نتیجه و عنوان شایسته سربلندی کشورمان را رقم بزنیم و از اعتبار کشتی ایران دفاع کنیم.

محبی تیم‌های کشتی روسیه، آذربایجان، گرجستان و آمریکا را رقبای ایران برای قهرمانی در جام جهانی کشتی اعلام کرد و گفت: در این مسابقات قدرت کشتی ایران نشان خواهیم داد.

ملی پوش وزن ۱۲۵ کیلوگرم تیم ملی ایران افزود: به یاری خداوند و تلاش آزادکاران تیم ملی جمهوری اسلامی ایران امیدواریم قهرمانی تیم کشورمان تکرار و موجبات شادی هموطنان فراهم شود.

گفتنی است؛ مسابقات جام جهانی کشتی آزاد ۲۰۱۷ طی روزهای ۲۸ و ۲۹ بهمن ماه به میزبانی کرمانشاه انجام خواهد شد.