به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، بررسی ایرادات شورای نگهبان به طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد در دستور کار قرار گرفت و بخشی از این ایرادات از سوی نمایندگان برطرف شد.

این طرح که در تاریخ ۲۱ آذر ماه سال جاری به تصویب مجلس رسیده است، از سوی شورای نگهبان با ۱۲ ایراد مواجه شده که نمایندگان در جلسه امروز بخشی از ایرادات برطرف و مصوبه قبلی خود را اصلاح کردند.

بر اساس یکی از اصلاحات صورت گرفته و در ماده ۷ این طرح، «تعیین، تدوین، نشر و مسئولیت اجرا و نظارت بر استانداردهای دارویی بر عهده وزارت بهداشت، استانداردهای نظامی بر عهده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با اذن فرماندهی معظم کل قوا و استانداردهای انرژی هسته ای و پرتویی برعهده سازمان انرژی اتمی ایران است؛ همچنین تعیین، تدوین، نشر و نظارت بر استانداردهای حلال پس از تایید هیاتی متشکل از سه فقیه منصوب شورای نگهبان قابل اجرا است. تشخیص این هیات منافی صلاحیت فقهای شورای نگهبان در اعلام مغایرت با موازین شرع نیست.»

نمایندگان همچنین با اصلاح ماده ۲۰ مصوبه قبلی خود مقرر کردند که «مسئولیت کنترل کیفیت در واحدهای مشمول استاندارد اجباری و دارندگان پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی یا ارائه کننده خدمات مشمول استانداردهای اجباری، برعهده اشخاص حقیقی امین و مورد وثوق سازمان ملی استاندارد است که دارای تحصیلات لازم و تجربه کافی در رشته های تخصصی مربوطه باشند. چگونگی تایید صلاحیت علمی و فنی و نحوه بکارگیری این افراد و نیز شیوه سلب صلاحیت و روش رسیدگی به تخلفات آنان به موجب آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می شود.