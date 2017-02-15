عدم توجه به تاکیدات رهبری نخستین چالش بخش کشاورزی است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد رضا جهانسوز امروز چهارشنبه در همایش توسعه باغات در اراضی شیبدار که در محل مجتمع بعثت کرمانشاه برگزار شد، با اشاره به بیانات امام (ره) مبنی بر اینکه «کشاورزی به عنوان محور توسعه باید در راس امور باشد و نگذارید بخش کشاورزی در زرق و برق سایر بخش ها فراموش شود» اظهار داشت: مقام معظم رهبری نیز در این باره خواستار توجه به بخش، کشاورزی در راس کارها شده است.

رئیس سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی گفت: با وجود این بیانات و با توجه به اینکه کشاورزی تامین کننده اصلی ترین نیاز مردم است اما نخستین چالش این بخش عدم توجه به تاکیدات ولایت فقیه است.

دکتر جهانسوز با اشاره به اینکه یک چهارم جامعه، مهندسین کشاورزی عضو این سازمان هستند توجه به تحقق بیانات مقام معظم رهبری را یک مطالبه بسیجیان دانست و با انتقاد از سهم ناچیز روستائیان از بودجه نفت گفت: همچنین به توسعه روستاها و رفع محرومیت ها در روستاها توجه نشده است.

توجه به صرفه اقتصادی و تولید کافی نخستین اصل در پایداری تولید است

وی توجه به صرفه اقتصادی و تولید کافی را نخستین اصل در پایداری تولید دانست و افزود: عدم جامع نگری نیز از دیگر چالش های بخش کشاورزی است چه اینکه در این بخش نگاه به کشاورزی باید از آبخیز تا جالیز باشد.

دکتر جهانسوز با اشاره به اینکه همه ملزم به پرداختن به کارهای اصلی کشور هستند از نگاه سیاسی دولت ها به مسائل امنیت غذایی انتقاد کرد و گفت: نگرش سیاسی نمی تواند معضلات کشور را حل کند بلکه دولت خوب باید به پیشبرد راهبردها توجه کند.

وی گرم شدن جهانی را معضلی جدی خواند و افزود: بر اساس برآوردهای جهانی محصولات تولیدی ایران تا سال ۲۰۸۰ بین ۱۵تا ۵۰ درصد کاهش می یابد.

جهانسوز با اشاره به اینکه تنها ۵ درصد از منابع عمومی عهده دار تامین امنیت غذایی است گفت: در سال ۹۲، ۱۴میلیارد تومان به این بخش اختصاص یافت و با کاهش تخصیص سالیانه این مبلغ در سال قبل ۱۰ میلیارد تومان بوده است.

وی با اشاره به اینکه محصولات باغی تا ۱۸ درصد و محصولات زراعی تا ۶ برابر قابل افزایش است افزود: در این راستا درصدد اجرای طرح بسیج همگام با کشاورز هستیم.

جهانسوز سطح عرصه های با توان کشت را سه میلیون هکتار و سطح درختان مثمر دیمی را یک میلیون هکتار اعلام و عنوان کرد: بالاترین میزان فرسایش خاک در جهان به ایران اختصاص دارد.

وی با اشاره به اینکه دنبال ایجاد حرکتی نوین در زمینه منابع طبیعی هستیم از چاپ ۱۸جلد کتاب در بخش کشاورزی خبر داد و افزود: سال آینده شاهد رونمایی از کتاب عملیاتی کشت و کال درختان مثمر یا صنعتی در عرصه های شیبدار هستیم.

جهانسوز از وجود یک پژوهشکده منابع طبیعی، کشاورزی و محیط زیست در حوزه علوم اسلامی در قم خبر داد که اقدام به جمع آوری مباحث اسلامی در بخش کشاورزی کرده اند و تاکنون پنج رهاورد شامل کشاورزی و منابع طبیعی در قرآن، نهج البلاغه و سیره معصومین، طب کشاورزی و اخلاق کشاورزی داشته است.