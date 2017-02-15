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۲۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۳۴

در نوبت بعد از ظهر؛

مدارس ۱۰ شهر آذربایجان غربی تعطیل شد

مدارس ۱۰ شهر آذربایجان غربی تعطیل شد

ارومیه – آموزش و پرورش آذربایجان غربی برای سومین روز متوالی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به دلیل بارش برف برخی مدارس استان در شیفت بعداز ظهر تعطیل است.

به گزارش خبرگزاری مهر در این اطلاعیه آمده است، با توجه به بارش شدید برف و برودت هوا، مدارس، برخی مناطق استان؛ امروز چهارشنبه ۲۷ بهمن، در نوبت بعد از ظهر به این شرح تعطیل اعلام می‌شود.

نواحی یک و دو ارومیه، انزل، نازلو، صومای برادوست. سیلوانا، تکاب، ماکو: تمامی مقاطع تحصیلی

شهری و تمامی مقاطع تحصیلی روستایی خوی: ابتدایی

چالدران: مقطع ابتدایی

سردشت: تمامی مقاطع تحصیلی

چایپاره: مقطع ابتدایی

امروز به دلیل برف و یخبندان مدارس سیلوانا و صومای برادوست: تمامی مقاطع تحصیلی، پیرانشهر: تمامی مقاطع تحصیلی، سردشت: مقطع ابتدایی، و ماکو مقطع ابتدایی در سری صبح تعطیل بود.

کد مطلب 3907948

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