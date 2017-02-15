مدارس ۱۰ شهر آذربایجان غربی تعطیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر در این اطلاعیه آمده است، با توجه به بارش شدید برف و برودت هوا، مدارس، برخی مناطق استان؛ امروز چهارشنبه ۲۷ بهمن، در نوبت بعد از ظهر به این شرح تعطیل اعلام می‌شود.

نواحی یک و دو ارومیه، انزل، نازلو، صومای برادوست. سیلوانا، تکاب، ماکو: تمامی مقاطع تحصیلی

شهری و تمامی مقاطع تحصیلی روستایی خوی: ابتدایی

چالدران: مقطع ابتدایی

سردشت: تمامی مقاطع تحصیلی

چایپاره: مقطع ابتدایی

امروز به دلیل برف و یخبندان مدارس سیلوانا و صومای برادوست: تمامی مقاطع تحصیلی، پیرانشهر: تمامی مقاطع تحصیلی، سردشت: مقطع ابتدایی، و ماکو مقطع ابتدایی در سری صبح تعطیل بود.