مدارس ۱۰ شهر آذربایجان غربی تعطیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر در این اطلاعیه آمده است، با توجه به بارش شدید برف و برودت هوا، مدارس، برخی مناطق استان؛ امروز چهارشنبه ۲۷ بهمن، در نوبت بعد از ظهر به این شرح تعطیل اعلام میشود.
نواحی یک و دو ارومیه، انزل، نازلو، صومای برادوست. سیلوانا، تکاب، ماکو: تمامی مقاطع تحصیلی
شهری و تمامی مقاطع تحصیلی روستایی خوی: ابتدایی
چالدران: مقطع ابتدایی
سردشت: تمامی مقاطع تحصیلی
چایپاره: مقطع ابتدایی
امروز به دلیل برف و یخبندان مدارس سیلوانا و صومای برادوست: تمامی مقاطع تحصیلی، پیرانشهر: تمامی مقاطع تحصیلی، سردشت: مقطع ابتدایی، و ماکو مقطع ابتدایی در سری صبح تعطیل بود.
نظر شما