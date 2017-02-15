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۲۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۵۳

نتایج فراخوان لوگوی المپیاد جهانی کامپیوتر ۲۰۱۷ تهران اعلام شد

نتایج فراخوان لوگوی المپیاد جهانی کامپیوتر ۲۰۱۷ تهران اعلام شد

پیرو فراخوان وزارت آموزش و پرورش برای طراحی لوگوی المپیاد جهانی کامپیوتر ۲۰۱۷ تهران، بیش از ۲۰۰ طرح به دبیرخانه‌ المپیاد جهانی کامپیوتر ارسال شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش وپرورش، پس از بررسی طرح های ارسالی،  چندین طرح به عنوان طرح برتر انتخاب شد.

براساس این گزارش، عناوین طرح های برتر به این شرح است:

۱- طرح کاشی‌کاری معرق ایرانی، به طراحی سید مهدی موسویان (برگزیده به عنوان لوگوی المپیاد جهانی کامپیوتر ۲۰۱۷)

۲- طرح بته جقه، به طراحی حسن مقیمی

۳-  طرح ستون تخت جمشید و خط کوفی و طرح خط کوفی بنایی به طراحی نگار کوهی

۴- طرح گل لوتوس ایرانی، به طراحی علی اسکندری

۵- طرح واحد پردازشگر، به طراحی مهدی خدادادی

شایان ذکر است؛ طراحان نشانه های برتر طی مراسمی در روز جمعه ۱۵ بهمن ماه ۹۵، با حضور نمایندگان المپیاد جهانی کامپیوتر جوایز خود را دریافت کردند.

کد مطلب 3907984

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