اجرای طرح ویژه نوروزی برای مقابله با تخلفات صنفی در مازندران

مهدی عباسی با حضور در نمایشگاه مطبوعات مازندران و بازدید از غرفه مهر با خبرنگار مهراظهار داشت: سازمان تعزیرات به تخلفات در سه حوزه قاچاق کالاو خدمات، بهداشت و درمان و اصناف رسیدگی می کند.

وی در خصوص اقدامات سازمان تعزیرات حکومتی در ایام سال نو وروزهای پایانی امسال گفت: رسیدگی به تخلفات در سه حوزه تحت نظارت از۱۵ اسفندماه تا ۱۵ فروردین سال جاری با همکاری صنعت و معدن و اتاق اصناف و علوم پزشکی انجام خواهد شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران تصریح کرد: گزارش تخلفات از سوی سازمان صنعت و معدن، اتاق اصناف و علوم پزشکی به تعزیرات گزارش می شود و بازرسان این سازمان از صبح تا بعدازظهر بازرسی های لازم را انجام ودر صورت تخلف به شکایات رسیدگی می کنند.

به گفته عباسی علاوه بر بازرسان شعبات سیار هم در شهرستانها دایر خواهدشد و تلفن ۱۲۴برای دریافت شکایات و تخلفات در همه ایام سال در اختیار مردم قرارداده شده تا در صورت مشاهده تخلف رسیدگی صورت گیرد.