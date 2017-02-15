  1. استانها
  2. مازندران
۲۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۵۷

مدیرکل تعزیرات مازندران اعلام کرد:

اجرای طرح ویژه نوروزی برای مقابله با تخلفات صنفی در مازندران

اجرای طرح ویژه نوروزی برای مقابله با تخلفات صنفی در مازندران

ساری - مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران گفت: طرح ویژه نوروزی برای مقابله با تخلفات صنفی در استان اجرا می شود.

مهدی عباسی با حضور در نمایشگاه مطبوعات مازندران و بازدید از غرفه مهر با خبرنگار مهراظهار داشت: سازمان تعزیرات به تخلفات در سه حوزه قاچاق کالاو خدمات، بهداشت و درمان و اصناف رسیدگی می کند.

وی در خصوص اقدامات سازمان تعزیرات حکومتی در ایام سال نو وروزهای پایانی امسال گفت: رسیدگی به تخلفات در سه حوزه تحت نظارت از۱۵ اسفندماه  تا ۱۵ فروردین سال جاری  با همکاری صنعت و معدن و اتاق اصناف و علوم پزشکی انجام خواهد شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران تصریح کرد: گزارش تخلفات از سوی سازمان صنعت و معدن، اتاق اصناف و علوم پزشکی به تعزیرات گزارش می شود و بازرسان این سازمان از صبح تا بعدازظهر بازرسی های لازم را انجام ودر صورت تخلف به شکایات رسیدگی می کنند.

به گفته عباسی علاوه بر بازرسان شعبات سیار هم در شهرستانها دایر خواهدشد و تلفن ۱۲۴برای دریافت شکایات و تخلفات در همه ایام سال در اختیار مردم قرارداده شده تا در صورت مشاهده تخلف رسیدگی صورت گیرد.

کد مطلب 3907985

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها