به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا محمودی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی پلدختر صبح چهارشنبه در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی و نهضت مطالعه مفید شهرستان پلدختر اظهار داشت: پروژه کتابخانه شماره ۲ شهر پلدختر با گذشت ۸ سال به دلیل مشکلات مالی راکد مانده است.

پیشرفت ۸۰ درصدی با گذشت هشت سال

وی افزود: عملیات اجرایی کتابخانه شماره ۲ شهر پلدختر در سال ۸۸ آغاز شده و تا سال ۹۴ حدود ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی پلدختر گفت: اعتبارات این پروژه با توجه به اینکه از محل اعتبارات استانی تامین می شده اما به دلیل مشکلات مالی دو سال است که پرداخت نشده و این پروژه راکد مانده و می طلبد سال آینده کمیته برنامه ریزی شهرستان منابع مالی قابل توجه ای برای تکمیل آن اختصاص دهد.

محمودی با بیان اینکه نشست نویسندگان بومی کار خوبی است افزود: از نویسندگان شهرستان در گذشته با خرید کتاب و پرداخت تسهیلات بانکی حمایت شده است.

وی کتاب را بهترین عنصر انتقال علم و دانش بشری و عامل آگاهی بخشی به افراد جامعه دانست و گفت: فرهنگ کتاب که می تواند زمینه ساز توسعه و پیشرفت جامعه باشد باید به عنوان یک ارزش نهادینه شود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی پلدختر یکی از شاخص های مهم اعتلای فرهنگی جامعه را توسعه کتاب و کتابخوانی و میزان گرایش به مطالعه دانست و افزود: ارتقا فرهنگ مطالعه در جامعه نیازمند تلاش و همت همگانی است تا در راستای تحقق فرامین مقام معظم رهبری که همان پرداختن بیشتر به امر مطالعه و کتابخوانی است گام برداریم.

پیگیری برای پرداخت اعتبارات کتابخانه پلدختر

امان الله بابایی معاون فرماندار پلدختر نیز در این جلسه با بیان اینکه همه فرهنگ ما با کتاب شروع می شود گفت: اکنون که رشد تکنولوژی و فضای مجازی است کتاب هنوز جایگاه و نقش و اهمیت خود را حفظ کرده است.

وی با تاکید بر اینکه ملتی که مطالعه و کتابخوانی نداشته باشد عقب خواهد ماند گفت: در مورد کتابخانه شماره دو که متوقف شده باید در سال آینده به جد پیگیری صورت گیرد و فرمانداری هم در این رابطه پیگیری خواهد کرد که این ۲۰ درصد تحقق پیدا کند.

علی محمد قهرمانی رئیس کتابخانه های عمومی پلدختر نیز در این جلسه گفت: در شهرستان پلدختر دو کتابخانه عمومی علامه جزایری شهر پلدختر و امام علی (ع) معمولان به صورت فعال وجود دارد که در مجموع ۴۵ هزار جلد کتاب در آنها موجود است.

سرانه فضای کتابخانه ای پلدختر پایین است

وی افزود: از لحاظ فضا کتابخانه های عمومی شهرستان با استانداردهای لازم فاصله دارند و به ازای ۱۰۰ مترمربع استاندارد آن ۸ متر باید فضا باشد اما این میزان در شهرستان ۱.۵ متر طبق برآوردی که صورت گرفت است که با استانداردها فاصله دارد.

رئیس کتابخانه های عمومی پلدختر ادامه داد: انتظار این است که از مسئولان شهرستان در روند اجرای پروژه کتابخانه شماره ۲ شهر پلدختر که به طور نیمه تمام رها شده تسریع به عمل آید و شاهد بهره برداری از این پروژه باشیم زیرا مجری آن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

قهرمانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عضویت رایگان بسیجیان در کتابخانه عمومی گفت: در حال حاضر در روستاهای پلدختر کتابخانه وجود ندارد که برای رفع مشکلات در این حوزه ما اقدام به برگزاری نشست های کتابخوان مدرسه ای، طرح پیک دانایی، ارسال کتب به روستاها و ... می کنیم.