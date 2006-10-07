بيش از 800 هزار نفر در مراسم نماز عيد فطر شركت مي كنند

به گزارش خبرگزاري مهر، در اين جلسه كه ساعت 5 و 30 دقيقه بامداد امروز در شبستان اصلي مسجد مصلي برگزار شد، دكتر محمد باقر قاليباف، شهردار تهران، مهندس عيديان جانشين شهردار در ستاد برگزاري مراسم عيد سعيد فطر، مسئولان و جمعي از اعضاي كميته هاي هشت گانه اين ستاد حضور داشتند.



دكتر قاليباف از مسئولان كميته هاي 8 گانه خدمات ايمني، حمل و نقل و ترافيك، انتظامات، فرهنگي، اطلاع رساني، پشتيباني، برنامه ريزي و نماز خواست تا گزارشي از عملكرد خود در اين رابطه ارائه كنند.

مهندس عيديان نيز به بيان گزارشي، مختصري از عملكرد كميته هاي هشت گانه ستاد برگزاري مراسم نماز عيد فطر را تشريح كرد .

بعد از ارائه گزارش، مسئولان و اعضاي كميته ها در حضور شهردار به تبادل نظر و پيشنهاد درباره چگونگي برگزاري هر چه بهتر مراسم پرداختند.

نحوه حمل و نقل نمازگزاران، چگونگي پذيرايي از نمازگزاران، اهداي بسته هاي فرهنگي، تكميل سيستم صوتي مصلي، زيباسازي محل و اطلاع رساني از نحوه برگزاريبيش از 800 هزار نفر در نماز عيد فطر امسال در مصلاي امام خميني تهران شركت كنند . مراسم، از موارد مطرح شده در جلسه صبح امروز بود.

بر اساس آمار احتمال مي رود بين 800 هزار تا يك ميليون و 200 هزار نفر نمازگزار براي اقامه نماز سعيد فطر، در مصلي تهران حاضر شوند.

در پايان جلسه مذكور مقرر شد جلسات بعدي اين ستاد در روزهاي شنبه و سه شنبه هفته آينده برگزار شود.

ستاد برگزاري مراسم عيد سعيد فطر، به منظور برگزاري هر چه با شكوهتر مراسم اين عيد سعيد با رياست شهردار تهران تشكيل شده است .



ستاد برگزاري مراسم عيد سعيد فطر، مراسم جشن تكليف 50 هزار دختر تهراني را غروب روز عيد فطر در ميدان آزادي برگزار خواهد كرد .

برگزاري جشن هاي محله اي در مناطق و فرهنگسراها در روز 29 ماه مبارك رمضان و با حضور عموم شهروندان تهراني ، از ديگر برنامه هاي اين ستاد براي هرچه با شكوهتر برگزار كردن اين عيد سعيد است.

ستاد برگزاري مراسم عيد سعيد فطر متشكل از كميته هاي هشت گانه اي است كه وظيفه ساماندهي ، برنامه ريزي و اجراي مراسمهاي مختلف اين عيد سعيد را بر عهده دارند .

كميته هاي نماز، خدمات و ايمني، حمل و نقل، انتظامات، پشتيباني، فرهنگي، برنامه ريزي و اطلاع رساني، 8 كميته اي هستند كه در ستاد برگزاري مراسم عيد سعيد فطر فعاليت دارند .