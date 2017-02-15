یازدهمین المپیاد فرش دستباف کشور در شیراز برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی صنعت، معدن و تجارت فارس، علی همتی، گفت:250 دانشجو، دانش آموز، داور و استادسراسر کشور در المپیاد فرش دستباف شرکت خواهند کرد.

وی ادامه داد: فرش دستباف در چهار رشته رنگرزی، طراحی، بافت، مرمت در مراکز علمی و آموزشی شامل دانشگاه های دولتی و آزاد، علمی کاربردی و آموزش و پرورش فعالیت دارند و در سراسر کشور دانشجویان و دانش آموزان زیادی در حال تحصیل در این رشته ها می باشند .

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس افزود : به منظور ترویج فرهنگ تولید فرش دستباف و نیز با هدف ارتقای مبانی علمی و نظری هنر- صنعت فرش دستباف و ایجاد انگیزه و نشاط بین دانشجویان این رشته مرکز ملی فرش ایران هر سال در یکی از استانهای کشور اقدام به برگزاری المپیاد فرش دستباف شد .

همتی اضافه کرد: در این المپیاد سازمانهای صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور طبق آئین نامه ای که توسط مرکز ملی فرش تنظیم می گردد اقدام به اطلاع رسانی به دانشگاه ها و آموزش و پرورش استانها می شود و در هر استان دانش جویان و دانش آموزان مشخص و در دوره های آموزشی و تقویتی شرکت و طی آزمونهای استانی بهترین و برترین استعداد ها شناخته و به مرکز ملی معرفی می گردند .

وی اظهار داشت: امسال نیز این سری اقدامات فوق الذکر انجام شده و یا در حال انجام است و با پیشنهاد سازمان صنعت و معدن و تجارت استان فارس و تائید و پذیرش مرکز ملی یازدهمین المپیاد فرش دستباف کشور مسابقات علمی و عملی در شهر شیراز و در مجموعه آموزشی و پژوهشی جهاد کشاورزی (مجموعه بعثت ) سوم تا پنجم اسفند انجام می گردد .

رئیس سازمان صنعت ، معدن وتجارت استان فارس بیان داشت : دانش آموزان و دانشجویان شرکت کننده در این المپیاد ابتدا در یک مسابقه علمی و کتبی کلی شرکت و سپس در گرایش های مختلف رنگرزی، طراحی، بافت و مرمت در سالنهایی که از قبل تمهید و آماده سازی شده است شرکت و مهارت و دانش خود را در این زمینه ها به نمایش و رقابت می گذارند .

همتی اضافه کرد : با حضور اساتید برجسته ای که از سراسر کشور شرکت دارند و داوران خبره، میزان مهارت ها و دانش شرکت کنندگان قضاوت می شود و در نهایت نفرات برتر مشخص و طی مراسم اختتامیه در محل هتل پارس شیرازدر روز پنجشنبه پنجم اسفند از ساعت 9 الی 12 با حضور مسئولین استان از آنها تقدیر و تشکر بعمل می آید.