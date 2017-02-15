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۲۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۳۵

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

حضور ۷ هزار لرستانی در جشنواره همگانی استعدادیابی ورزشی

حضور ۷ هزار لرستانی در جشنواره همگانی استعدادیابی ورزشی

خرم آباد - مدیر کل ورزش و جوانان لرستان از حضور ۷ هزار لرستانی در جشنواره همگانی استعدادیابی ورزشی استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی یاور عزیزپور در حاشیه جشنواره همگانی استعدادیابی ورزشی لرستان در سخنانی اظهار داشت: در مجموع بیش از هفت هزار و ۱۲ نفر در این جشنواره حضور دارند.

وی با اشاره به حضور هزار و ۷۳۵ نفر در رشته والیبال این جشنواره عنوان کرد: همچنین هزار و ۴۹۱ نفر در رشته هندبال، هزار و ۵۰۴ نفر در رشته دو و میدانی، ۹۱۶ نفر در رشته کشتی و ۷۹۳ نفر در رشته ورزشی هاکی ثبت نام کرد و حضور دارند.

مدیر کل ورزش و جوانان لرستان همچنین از ثبت نام ۳۳۱ نفر در رشته جودو و ۲۴۲ نفر در رشته گلف این جشنواره خبر داد و گفت: در این جشنواره از شهرستان خرم آباد دو هزار و ۷۸۴ نفر، از شهرستان کوهدشت هزار و ۴۴۲ نفر، از شهرستان نورآباد ۹۴۳ نفر و از شهرستان ازنا نیز ۳۱۰ نفر در این جشنوار حضور دارند.

عزیزپور بیان داشت: همچنین از شهرستان پلدختر ۳۱۰ نفر، بروجرد ۲۸۳ نفر، دوره چگنی ۲۶۹ نفر و الشتر ۲۵۲ نفر، دورود ۲۳۷ نفر، الیگودرز ۱۲۲ نفر و رومشگان ۴۷ در جشنواره همگانی استعدادیابی ورزش لرستان حضور دارند.

وی با بیان اینکه این جشنواره از امروز تا ۲۹ بهمن ماه در استان ادامه دارد گفت: بالای ۹۹ درصد شرکت کنندگان در این جشنواره دانش آموزان هستند.

کد مطلب 3908053

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