مدیرعامل سازمان قطار شهری اهواز منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان طی حکمی شهرام شاهین زاده را به عنوان مدیرعامل سازمان قطار شهری شهرداری اهواز منصوب کرد.

سازمان قطار شهری اهواز در سال ۱۳۸۱ تاسیس شد و در همان سال مطالعات فاز صفر پروژه قطار شهری اهواز، توسط مهندسان مشاور به انجام رسید. پس از آن کریدور خط یک مسیر شمال شرقی ــ جنوب غربی قطار شهری اهواز به طول تقریبی ۲۳ کیلومتر در چهل و سومین جلسه شورای عالی ترافیک کشور در ۱۲ مرداد ۸۲ به تصویب رسید و به دنبال آن مدیریت طرح پروژه در سال ۸۳ انتخاب و قرارداد انجام مطالعات فاز یک با شرکت مشاور منعقد شد.

مسیر خط یک قطار شهری اهواز به طول تقریبی ۲۳ کیلومتر، شمال شرقی شهر را با عبور از بخش مرکزی شهر و رودخانه کارون به جنوب غربی شهر متصل می کند. این مسیر مشتمل بر ۲۴ ایستگاه بوده و زمان سفر در طول آن با در نظر گرفتن سرعت حداکثر ۷۰ کیلومتر بر ساعت، ۴۰ دقیقه برآورد می شود.



کریدور قطار شهری اهواز از نیروگاه زرگان در بخش شمالی آغاز شده و با حرکت در مسیر بلوار پاسداران، خیابان بهبهانی، بلوار گلستان و عبور از میدانهای فرودگاه، دروازه، دانشگاه و کارگر در پارکینگ جنوبی خاتمه می یابد.

