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۲۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۴۵

در جمع خبرنگاران؛

وزیر نیرو: از صبر و همراهی مردم خوزستان تشکر می کنم

وزیر نیرو: از صبر و همراهی مردم خوزستان تشکر می کنم

وزیر نیرو با تشریح آخرین وضعیت بحران در استان خوزستان، از شکیبایی و صبر و همراهی مردم خوزستان تشکر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید چیت چیان در حاشیه جلسه هیات دولت و در جمع خبرنگاران در رابطه با دلایل قطعی برق استان خوزستان نیز افزود: پس از این اتفاق، صنعت برق در اکثر استان ها به طرف خوزستان رفتند و اقدامات لازم را برای شستشوی تاسیسات انجام دادند که در حال حاضر قطعی برق نداریم و اگر اشکالاتی وجود داشته باشد، متداول در صنعت برق است.

وی ادامه داد: حدود ۴ هزار و ۸۰۰ کیلومتر از خطوط اتصال، فوق توزیع و ۱۰۵ پست از ۲۰۷ پست استان خوزستان در معرض چنین وضعیتی قرار دارند و نیازمند شست و شو هستند.

وزیر نیرو همچنین از شکیبایی و صبر و همراهی مردم خوزستان تشکر کرد.

چیت چیان گفت: در بهمن ماه هجوم گرد و خاک بی سابقه در کنار افزایش رطوبت هوا باعث شد تا سیستم های عایق شبکه برق تبدیل به هادی شوند و جرقه های زیاد موجب از مدار خارج شدن تاسیسات و قطع برق در استان خوزستان شد.

وی همچنین از اجرای ۷۵ درصدی تکالیف ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بر وزارت نیرو خبر داد و گفت: امیدوارم در ماه های آینده اجرای این تکالیف کامل شود.

کد مطلب 3908070

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