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۲۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۳:۵۶

مسئول پیش بینی هواشناسی استان خبر داد؛

ورود سامانه بارشی به استان مرکزی/ جمعه برفی در راه است

ورود سامانه بارشی به استان مرکزی/ جمعه برفی در راه است

اراک- مسئول واحد پیش بینی هواشناسی استان مرکزی از ورود یک سامانه بارشی به استان از روز جمعه خبر داد و گفت: به سبب ورود این سامانه برای اکثر شهرستان ها طی روز جمعه بارش برف پیش بینی می شود.

غلامرضا مرادی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی روز جاری(چهارشنبه) در ساعات عصر برای برخی نقاط استان از جمله شهرستان اراک ورزش باد پیش بینی می شود.

وی افزود: همچنین در ساعات منتهی به شب با افزایش ابر و احتمال بارش در برخی نقاط جنوب غربی استان از جمله شهرستان های شازند و خنداب روبرو هستیم.

مسئول واحد پیش بینی هواشناسی استان مرکزی بیان کرد: فردا(پنجشنبه) نیز کماکان ورزش باد نسبتا شدید در نقاط مختلف استان و همچنین آسمان نیمه ابری تداوم خواهد داشت و از اوایل روز جمعه هم با افزایش ابر و ورود سامانه بارشی، بارندگی ها در اکثر شهرستان های استان آغاز می شود.

مرادی تصریح کرد: فعالیت این سامانه در استان تا ظهر روز شنبه ادامه خواهد داشت و پیش بینی می شود بارش ها بیشتر به صورت برف باشد.

وی افزود: فعالیت این سامانه در مناطق جنوب و جنوب غربی استان شدیدتر خواهد بود، بنابراین در این مناطق شاهد بارش های بیشتری هستیم.

مسئول واحد پیش بینی هواشناسی استان مرکزی ادامه داد: از روز شنبه با عبور سامانه بارشی به تدریج از ناپایداری ها کاسته می شود و بارش ها نیز در اکثر نقاط قطع می شود، اما طی روزهای شنبه تا دوشنبه دمای هوا در استان کاهش محسوس خواهد یافت.

کد مطلب 3908077

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