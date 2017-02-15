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۲۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۵۰

در جمع خبرنگاران مطرح شد؛

توقیف بیش از ۴ هزار وسیله نقلیه متخلف در خرم‌آباد

توقیف بیش از ۴ هزار وسیله نقلیه متخلف در خرم‌آباد

خرم آباد - فرماند انتظامی خرم آباد از توقیف بیش از چهار هزار وسیله نقلیه متخلف در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ صفی اله بیرانوند ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران از توقیف چهار هزار و ۷۱۱ دستگاه وسیله نقلیه فاقد مدارک و پلاک مخدوش در اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در مدت ۱۰ ماه سال جاری در شهرستان خرم آباد خبر داد.

وی گفت: ماموران انتظامی خرم آباد با اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در ۱۰ ماه سال جاری سه هزار و ۱۹۹ دستگاه موتور سیکلت و هزار و ۵۱۲ خودرو متخلف را توقیف کردند.

فرمانده انتظامی خرم آباد با بیان اینکه نیروی انتظامی نسبت به سایر سازمان ها بیشترین ارتباط را با اقشار مختلف مردم دارد، گفت: شأن و منزلت نیروی انتظامی در گرو رفتار و برخورد مناسب کارکنان با مردم است به همین منظور طرح برخورد با وسائل نقلیه متخلف در دستور کار است.

سرهنگ بیرانوند گفت: ماموران در این مدت مقادیری مواد مخدر را نیز کشف کردند.

کد مطلب 3908078

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