به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ صفی اله بیرانوند ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران از توقیف چهار هزار و ۷۱۱ دستگاه وسیله نقلیه فاقد مدارک و پلاک مخدوش در اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در مدت ۱۰ ماه سال جاری در شهرستان خرم آباد خبر داد.

وی گفت: ماموران انتظامی خرم آباد با اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در ۱۰ ماه سال جاری سه هزار و ۱۹۹ دستگاه موتور سیکلت و هزار و ۵۱۲ خودرو متخلف را توقیف کردند.

فرمانده انتظامی خرم آباد با بیان اینکه نیروی انتظامی نسبت به سایر سازمان ها بیشترین ارتباط را با اقشار مختلف مردم دارد، گفت: شأن و منزلت نیروی انتظامی در گرو رفتار و برخورد مناسب کارکنان با مردم است به همین منظور طرح برخورد با وسائل نقلیه متخلف در دستور کار است.

سرهنگ بیرانوند گفت: ماموران در این مدت مقادیری مواد مخدر را نیز کشف کردند.