مهدی صابری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت جوی آذربایجان غربی با بیان اینکه از فردا دمای استان تا منفی ۱۲ درجه کاهش می یابد افزود: بر اساس پیش بینی ها بارش برف از امروز در استان شدت گرفته و تا آخر شب ادامه می یابد.

رئیس اداره پیش بینی هواشناسی آذربایجان غربی گفت: فردا از شدت بارش ها در استان کاسته شده اما توده هوای سرد جایگزین آن می شود به طوریکه انتظار می رود هوای استان ۸ تا ۱۲ درجه کاهش یابد.

وی خاطر نشان کرد: بنا به پیش بینی های انجام شده اخطاریه هایی برای مدیریت تامین حامل های انرژی و مردم نیز صادر می شود تا تمهیدات لازم اندیشیده شود.

رئیس اداره پیش بینی هواشناسی آذربایجان غربی از مردم خواست ضمن رعایت اصول ایمنی و استفاده از زنجیر چرخ در ترددها، در مصرف انرژی نیز صرفه جویی کنند.

مرکز مدیریت راههای استان نیز طی اطلاعیه ای اعلام کرد: هم اکنون محورهای ارتباطی ارومیه، تکاب، بوکان، پیرانشهر، اشنویه، ماکو، شوط، پلدشت و چالدران برفی و محور مهاباد به بوکان و مهاباد به سردشت، کولاک است.