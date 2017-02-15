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۲۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۵۱

رئیس هواشناسی آذربایجان غربی:

آغاز موج جدید بارشها در آذربایجان غربی/افت ۱۲ درجه‌ای دما

آغاز موج جدید بارشها در آذربایجان غربی/افت ۱۲ درجه‌ای دما

ارومیه-رئیس اداره پیش بینی هواشناسی آذربایجان غربی گفت: بارش برف که از بامداد امروز در برخی شهرهای استان از سر گرفته شده تا آخر شب ادامه دارد.

مهدی صابری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت جوی آذربایجان غربی با بیان اینکه از فردا دمای استان تا منفی ۱۲ درجه کاهش می یابد افزود: بر اساس پیش بینی ها بارش برف از امروز در استان شدت گرفته و تا آخر شب ادامه می یابد.

رئیس اداره پیش بینی هواشناسی آذربایجان غربی گفت: فردا از شدت بارش ها در استان کاسته شده اما توده هوای سرد جایگزین آن می شود به طوریکه انتظار می رود هوای استان ۸ تا ۱۲ درجه کاهش یابد.

وی خاطر نشان کرد: بنا به پیش بینی های انجام شده اخطاریه هایی برای مدیریت تامین حامل های انرژی و مردم نیز صادر می شود تا تمهیدات لازم اندیشیده شود.

رئیس اداره پیش بینی هواشناسی آذربایجان غربی از مردم خواست ضمن رعایت اصول ایمنی و استفاده از زنجیر چرخ در ترددها، در مصرف انرژی نیز صرفه جویی کنند.

مرکز مدیریت راههای استان نیز طی اطلاعیه ای اعلام کرد: هم اکنون محورهای ارتباطی ارومیه، تکاب، بوکان، پیرانشهر، اشنویه، ماکو، شوط، پلدشت و چالدران برفی و محور مهاباد به بوکان و مهاباد به سردشت، کولاک است.

کد مطلب 3908084

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