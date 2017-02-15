به گزارش خبرنگار مهر، احمد جمالی پیش از ظهر امروز در نشست تخصصی بررسی الزامات و راهکارهای جذب منابع مالی خارجی در مرکز خدمات سرمایه‌گذاری یزد با اشاره به اینکه امسال سال خوبی برای جذب سرمایه گذاری خارجی بود، اظهار داشت: سرمایه گذاری های امسال به لحاظ بهره مندی از برخی شاخص‌ها در نوع خود منحصر به فرد و کم‌نظیر بود.

وی، تنوع سرمایه گذاری، تنوع استان‌های مدنظر سرمایه گذاران و تنوع کشورهای سرمایه گذار را از جمله این شاخص‌ها برشمرد و افزود: در گذشته تنها در حوزه برخی صنایع در کشور سرمایه گذاری می شد اما دایره رشته‌های مدنظر سرمایه گذاران خارجی بسیار گسترده شده است.

جمالی ادامه داد: همچنین توجه سرمایه گذاران به استان‌های مختلف کشور نشان از این دارد که تقریبا اغلب استان‌های کشور از موقعیت و ویژگی‌های خوبی برای سرمایه گذاری برخوردارند به نحوی که در گذشته سه یا چهار استان کشور مدنظر سرمایه گذاران اما اکنون در ۲۸ استان کشور سرمایه گذاری خارجی صورت گرفته است.

وی، تنوع سرمایه گذاران را نیز بالا دانست و افزود: پیش از تنها از چند کشور خاص پیشنهاد سرمایه گذاری داشتیم اما اکنون سرمایه گذاری توسط بسیاری از کشورهای آسیایی و اروپایی در ایران انجام شده است.

مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران با اشاره به برنامه ریزیهای بلندمدت و کوتاه مدت در حوزه سرمایه گذاری بیان کرد: تشویق سرمایه ‌گذاری، حمایت از سرمایه ‌گذاری و تسهیل سرمایه ‌گذاری از موارد بسیار مهمی است که باید در این برنامه ریزی ها مدنظر قرار گیرد.

وی در بخش دیگری از این نشست با اشاره به آسیب‌شناسی انجام شده در زمینه سرمایه گذاری خارجی در استان یزد اظهار داشت: در استان یزد هیچوقت از منابع مالی خارجی در زمینه زیرساخت‌های سخت افزاری نظیر ساخت جاده، اتوبان، فرودگاه، بیمارستان، طرح‌های آبرسانی و ... خوب استفاده نشده در حالی که برای اجرای پروژه‌های کلان به خوبی می توان از سرمایه گذاری های خارجی استفاده کرد.

جمالی ادامه داد: یکی از مشکلات استان یزد در زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی، نداشتن ارتباطات قوی مسئولان استان در حوزه های بین المللی و عدم حضور آنها در سمینارها و همایش‌های جهانی است که در مجموع سه یا چهار استان کشور ما در این زمینه ارتباطات خوبی دارند.

وی تصریح کرد: ارتباطات تجاری و سیاسی باید میان کشورها تقویت شود و مسئولان استانی و نمایندگان بخش خصوصی باید در این زمینه وارد شده و روابط خود را تقویت کنند.

جمالی بر لزوم تهیه و تدوین نقشه جامع تامین منابع مالی سرمایه گذاری های خارجی در استان یزد تاکید کرد و افزود: تا نقشه راه نباشد، امکان برنامه ریزی وجود ندارد.