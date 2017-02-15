مشمولان دانشگاهی به خدمت سربازی فراخوانده شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان وظیفه عمومی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد کلیه مشمولان فارغ التحصیل در دوره‌های کاردانی و کارشناسی و بالاتر و همچنین مشمولان گروه پزشکی سراسر کشور که برگ آماده به خدمت در سازمان وظیفه عمومی ناجا به تاریخ یکم اسفند ماه ۹۵ دریافت کرده‌اند برای اعزام به خدمت فراخوانده شدند.

براساس این گزارش، تمامی مشمولان فوق موظف هستند روز یک شنبه اول اسفند ماه ۹۵ در محل و ساعتی که توسط این سازمان در برگ معرفی‌نامه مشمولان به مراکز آموزش نیروهای مسلح اعلام شده حضور پیدا کند و عدم حضور به موقع در زمان و محل‌های تعیین شده، غیبت محسوب می‌شود.

همچنین آن دسته از مشمولانی که به هر دلیل تاکنون، موفق به دریافت برگ معرفی نامه مشمولان به مراکز آموزش نیروهای مسلح نشده‌اند می‌توانند به نزدیک‌ترین دفتر خدمات الکترونیکی پلیس +۱۰ مراجعه و پس از دریافت برگ براساس اطلاعات مندرج در آن اقدام کنند.

براساس این گزارش، مشمولان باید برگ‌های اعزام به خدمت از جمله برگ آماده به خدمت، برگ واکسیناسیون، برگ معرفی نامه مشمولان به مراکز آموزش نیروهای مسلح و سایر مدارک مورد نیاز مانند شناسنامه و کارت ملی را در هنگام مراجعه و اعزام به خدمت همراه داشته باشند.