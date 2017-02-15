تصفیه خانه فاضلاب شهرک پیامبر اعظم(ص) در دو فاز احداث می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از راه و شهرسازی هرمزگان، عباس حریرنیا افزود: جانمایی احداث این تصفیه خانه در جلسه ای با حضور مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان، معاون محیط زیست، مشاور طرح و اداره کل راه و شهرسازی برگزار و بررسی لازم در این خصوص انجام شد.

وی بیان داشت: پس از بحث و تبادل نظر درباره طرح، موضوع جهت بررسی بیشتر مسائل زیست محیطی به سازمان محیط زیست استان محول شد.

مدیر مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان با اشاره به اینکه طرح مذکور جزء رده پیشرفته در مباحث تصفیه، دفع مواد زائد، بوگیری و غیره می باشد، گفت: زمان اجرای طرح ۳۰ ماه در نظر گرفته شده است و با اعتباری بالغ بر ۵۵ میلیارد تومان در دو فاز و در زمینی به وسعت ۵ هکتار احداث می شود.

وی ادامه داد، طرح احداث تصفیه خانه با فاصله ۱۰۰۰ متر از مجموعه های مسکونی در نظر گرفته شده است.