  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۴۷

مدیر مسکن و ساختمان راه و شهرسازی هرمزگان:

تصفیه خانه فاضلاب شهرک پیامبر اعظم(ص) در دو فاز احداث می شود

تصفیه خانه فاضلاب شهرک پیامبر اعظم(ص) در دو فاز احداث می شود

بندرعباس - مدیر مسکن و ساختمان راه و شهرسازی هرمزگان از احداث تصفیه خانه فاضلاب شهرک پیامبر اعظم(ص) در دو فاز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از راه و شهرسازی هرمزگان، عباس حریرنیا افزود: جانمایی احداث این تصفیه خانه در جلسه ای با حضور مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان، معاون محیط زیست، مشاور طرح و اداره کل راه و شهرسازی برگزار و  بررسی لازم در این خصوص انجام شد.

وی بیان داشت: پس از بحث و تبادل نظر درباره طرح، موضوع جهت بررسی بیشتر مسائل زیست محیطی به سازمان محیط زیست استان محول شد.

مدیر مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان با اشاره به اینکه طرح مذکور جزء رده پیشرفته در مباحث تصفیه، دفع مواد زائد، بوگیری و غیره می باشد، گفت: زمان اجرای طرح ۳۰ ماه در نظر گرفته شده است و با اعتباری بالغ بر ۵۵ میلیارد تومان در دو فاز و در زمینی به وسعت ۵ هکتار احداث می شود.

وی ادامه داد، طرح احداث تصفیه خانه با فاصله ۱۰۰۰ متر از مجموعه های مسکونی در نظر گرفته شده است.

کد مطلب 3908099

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها