۳۴۱ میلیارد ریال تسهیلات به بهره برداران شهرستان قزوین پرداخت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از رو ابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین، عباس علیخانی در این باره اظهار کرد: در راستای راستی آزمایی از طرح های دریافت کننده تسهیلات در ابتدای سال جاری از محل اعتبارات طرح بهین یاب در حوزه کشاورزی، با حضور نمایندگان فرمانداری و اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی از ۱۰۸ طرح که از اعتبارات تخصیصی در قالب طرح بهین یاب دریافت کردند بازدید شد.

وی اظهارداشت: از این میزان طرح ها؛ ۷۰ طرح در حوزه طیور، ۳۰ طرح در حوزه دام و تعداد ۸ طرح در حوزه های باغبانی و شیلات بوده است.

به گفته ی علیخانی؛ این تسهیلات به طرح های در حوزه دامپروری (دام و طیور)، باغبانی و شیلات پرداخت شده است.

۹۴ بهره بردار آبیکی پرورش ماهی قزل آلا در استخر را آموزش دیدند

در راستای ارتقای سطح علمی و عملی؛ ۹۴ بهره بردار شهرستان آبیک پرورش ماهی قزل آلا در استخرهای دو منظوره کشاورزی را آموزش دیدند.

در دوره مهارتی پرورش ماهی قزل آلا در استخرهای دو منظوره کشاورزی که با هدف آموزش اصول، روش ها و مبانی علمی و عملی این رشته، شناسایی پتانسیل ها و بهره برداران بالقوه و ترغیب آنان جهت فعالیت در این زمینه بود.

در این دوره آموزشی بهره برداران مرد و زن روستایی در قالب سه دوره چهار روزه جمعاٌ ۳۷۶ نفر روز مهارت های لازم در خصوص پرورش ماهی قزل آلا را فرا گرفتند.

همچنین در این کارگاه آموزشی که مباحث تئوری آن در محل مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان آبیک و مباحث عملی در محل استخرهای پرورش ماهی برگزار شد.

۲۴ نفر از دانش آموزان رشته شیلات هنرستان کشاورزی روستای ناصر آباد حضور داشتند که علاوه بر فراگرفتن آموزش های کاربردی، با فعالیت های شیلات آشنا شدند که می تواند منجر به ارتباط بیشتر بخش آموزش رسمی کشاورزی با واحدهای اجرایی و ترویج کشاورزی شود.