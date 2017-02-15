به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر آشتیانی در نشست «جامعه شناسی پدیداری و جامعه ایرانی: تحلیل و ارزیابی جامعه شناسی پیتر برگر» که به همت انجمن جامعه شناسی ایران برگزار شد در ابتدا با اشاره به اینکه به جای اصطلاح پدیدار شناسی اصطلاح نمود شناسی را که فردید در ۶۳ سال پیش استفاده کرده است را به کار میبرم گفت: در ۶۳ سال پیش وقتی مقاله وی را به آلمانی ترجمه کردم گادامر گفت من تا حالا به این عظمت چیزی درباره نمود شناسی ندیدهام.
وی در ادامه گفت: من یک نظاره صوری راجع به پدیدار شناسی از افلاطون تا هوسرل دارم یعنی حدود ۲۳۰۰ سال تاریخ دارد. یعنی همان دوآلیسمی که در بین جهان پدیدار و جهان نمودار است که در الهیات تشدید می شود، چگونه به وجود میآید. همان چیزی است که هوسرل میگوید پدیده راهی است که به طرف ذات میرود، یعنی دیالکتیک زرتشت نزد افلاطون به دیالکتیک مفهومی افلاطون منتهی میشود.
آشتیانی گفت: ابتدا باید بگویم که برگر و لاکمان در زمینه پدیدار شناسی از کوچکترینها هستند و در واقع تئوری مید را بیان میکنند. اما کار مهمی که میکنند این است که اسم کتاب را ساخت اجتماعی واقعیت میگذارند و اسم آن را ساخت واقعیت اجتماعی نمیگذارند. چرا که واقعیت اجتماعی بدیهی بود و ما داریم درباره ساخت آن بحث میکنیم، یعنی واقعیت زمانی وجود دارد که اجتماع وجود داشته باشد و این اجتماع است که به شما می گوید که واقعیت چیست، یعنی تفکر جامعه زاد است. این تئوری برگر و لاکمن و درواقع هوسرل است. یعنی به سمت خود جامعه برو تا ببینید که چه میگوید.
آشتیانی افزود: جامعه، خرد، آگاهی و ... همه جامعهزاد هستند و جامعه است که اینها را پدید میآورد. بنابراین وقتی می گوییم ساخت اجتماعی واقعیت، سوال این است که چه کسی این را میسازد؟ لاکمان و برگر میگویند خود جامعه است که این کار را انجام میدهد. هدفشان این است که وقتی به جامعه نگاه میکنیم میبینیم که جمع دارد فکر میکند و این بنیاد ذهنی است که دارد جامعه را به وجود میآورد.
وی تصریح کرد: جامعه شناسی آلمان یک فتح باب جدید باز می کند که به بن بست میرسد. یعنی آن چیزی که مارکس میگوید: افکار حاکم چیزی نیستند مگر جز مناسبات عادی حاکم.
وی گفت: آگاهی از همان آغاز محصول و تولید اجتماع است و این تز معروف مارکس است. پس موضعگیری جامعه شناسی آلمان در برابر مارکس است برگر و لاکمان هم برای اینکه از این بن بست عبور کنند به بن بست دیگری میروند و در واقع برای رد کردن آن به دنبال یک سنتز میگردند. یعنی بین جامعه شناسی دورکیم و جامعه شناسی مارکسیستی و در همه کتاب این حرکت مشاهده می شود. منتها به گونهای که منتهی به پوزیترسیوم یا مارکسیسم نشود، یعنی همان اشتباهی که جامعه شناسان آلمان کرده بودند.
آشتیانی در پایان گفت: البته این کار آنها که اگر میخواهید آگاهی اجتماعی، ساختار اجتماعی و به طور کلی واقعیت را بشناسید به طرف جامعه بروید. چرا که اینها جامعه ذات هستند درست است. اما انتقاد من به آنها این است که آنها در همان جا میایستند، در صورتی که باید ادامه میدادند که پشت این رئالیته اجتماعی، ابژکتیو واقعیت عینی کدام است. قبل از اینکه انسانها به وجود بیایند، واقعیت کدام بوده است. یعنی نویسندگان کتاب دیالکتیک را به متافیزیک تبدیل میکنند. یعنی تبادل دائمی تا مرز پشت سر میآید و به عقب نمیرود. یعنی به دیالکتیک بین انسان و طبیعت نمیرود و در همین جاست که ماهیت مطلق میشود، یعنی رئالیستی مطلق میشود.
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