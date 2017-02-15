واحد دندانپزشکی در کوت شنوف افتتاح شد/ درمان رایگان مادران باردار

به گزارش خبرنگار مهر، معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی آبادان در این آئین که با حضور رئیس اداره سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جمعی از مردم و مسئولان واحد دندانپزشکی برگزار شد، ضمن اشاره به افتتاح واحد دندانپزشکی در کوت شنوف گفت: این واحد دندانپزشکی با اعتباری بالغ بر ۷۰۰میلیون ریال راه‌اندازی شد.

شهرام ترحمی افزود: جامعه هدف اصلی این واحد دندانپزشکی، مادران باردار و کودکان زیر ۱۴سال هستند.

وی اظهار کرد: درمان برای جامعه هدف یاد شده در این واحد دندانپزشکی رایگان است و بقیه افراد نیز می‌توانند بر اساس تعرفه دولتی از خدمات این واحد استفاده کنند.

معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی آبادان تصریح کرد: در واحد دندانپزشکی فوق خدماتی همچون ترمیم، کشیدن، فیشور سیلنت، جرم‌گیری دندان و وارنیش‌ تراپی انجام می شود.