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۲۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۰۲

در شهرستان آبادان؛/

واحد دندانپزشکی در کوت شنوف افتتاح شد/ درمان رایگان مادران باردار

واحد دندانپزشکی در کوت شنوف افتتاح شد/ درمان رایگان مادران باردار

آبادان - واحد دندانپزشکی کوت شنوف با حضور جمعی از مردم و مسئولان شهرستان آبادان افتتاح شد و مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی آبادان در این آئین  که با حضور رئیس اداره سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جمعی از مردم و مسئولان واحد دندانپزشکی برگزار شد، ضمن اشاره به افتتاح واحد دندانپزشکی در کوت شنوف گفت: این واحد دندانپزشکی با اعتباری بالغ بر ۷۰۰میلیون ریال راه‌اندازی شد.

شهرام ترحمی افزود: جامعه هدف اصلی این واحد دندانپزشکی، مادران باردار و کودکان زیر ۱۴سال هستند.

وی اظهار کرد: درمان برای جامعه هدف یاد شده در این واحد دندانپزشکی رایگان است و بقیه افراد نیز می‌توانند بر اساس تعرفه دولتی از خدمات این واحد استفاده کنند.

معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی آبادان تصریح کرد: در واحد دندانپزشکی فوق خدماتی همچون ترمیم، کشیدن، فیشور سیلنت، جرم‌گیری دندان و وارنیش‌ تراپی انجام می شود.

کد مطلب 3908113

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