پروازهای فرودگاه ارومیه با تاخیر انجام می شود/احتمال لغو پروازها

کمال پرهیزکار در گفتگو با خبرنگار مهر اهظار داشت: پرواز هواپیمای تهران به ارومیه پس از برخاستن از فرودگاه مهرآباد به مقصد ارومیه به علت بارش برف و کاهش دید در فرودگاه مقصد یعنی ارومیه موقتا لغو و به مهرآباد بازگشت.

وی با بیان اینکه هواپیمای این پرواز لغو شده قرار بود مسافران را از ارومیه به مقصد تهران برساند افزود: پروازهای صبح امروز ارومیه به مشهد به موقع انجام شد.

پرهیزکار در خصوص سه پرواز بعدازظهر فرودگاه ارومیه عنوان کرد: در حال حاضر برنامه پروازها برقرار است ولی در صورت ادامه بارش برف و کاهش دید، احتمال لغو پروازها وجود دارد.