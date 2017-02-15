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۲۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۳:۱۳

مدیرکل فرودگاه های آذربایجان غربی:

پروازهای فرودگاه ارومیه با تاخیر انجام می شود/احتمال لغو پروازها

پروازهای فرودگاه ارومیه با تاخیر انجام می شود/احتمال لغو پروازها

ارومیه – مدیرکل فرودگاه های آذربایجان غربی گفت: بارش برف و شرایط نامساعد جوی موجب به تاخیرافتادن پروازهای فرودگاه ارومیه شد.

کمال پرهیزکار در گفتگو با خبرنگار مهر اهظار داشت: پرواز هواپیمای تهران به ارومیه پس از برخاستن از فرودگاه مهرآباد به مقصد ارومیه به علت بارش برف و کاهش دید در فرودگاه مقصد یعنی ارومیه موقتا لغو و به مهرآباد بازگشت.

وی با بیان اینکه هواپیمای این پرواز لغو شده قرار بود مسافران را از ارومیه به مقصد تهران برساند افزود: پروازهای صبح امروز ارومیه به مشهد به موقع انجام شد.

پرهیزکار در خصوص سه پرواز بعدازظهر فرودگاه ارومیه عنوان کرد: در حال حاضر برنامه پروازها برقرار است ولی در صورت ادامه بارش برف و کاهش دید، احتمال لغو پروازها وجود دارد.

کد مطلب 3908115

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