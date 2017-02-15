بهزیستی به پروژه های عمرانی آسایشگاه کهریزک کمک نمی کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صوفی نژاد در نشست خبری بررسی مشکلات و چالش های عمرانی آسایشگاه کهریزک اظهار کرد: در حال حاضر یک هزار و ۷۵۰ نفر اعم از معلول، سالمند و بیماران ام اس در آسایشگاه کهریزک نگهداری می شوند که این افراد آسیب پذیرترین دوران زندگی خود را در این مجموعه زندگی می کنند.

وی افزود: با توجه به ارائه خدمات از سوی این مجموعه می توان به این نکته اشاره کرد که آسایشگاه کهریزک فقط خواست مددجویان تهرانی نیست و یک مجموعه ملی و کشوری محسوب می شود.

صوفی نژاد بیان کرد: از جمله شاخص هایی که جهت پذیرش افراد می توان در آسایشگاه کهریزک اشاره کرد بی کسی و فقر است، اما نمی توان به طور کامل گفت که ۱۷۵۰ نفر از مددجویان بی کس و فقیر هستند؛ چراکه بسیاری از این افراد با مقام ها و منصب‌های بسیار بالایی که در گذشته داشته اند، به هر دلیلی در آسایشگاه نگهداری می شوند.

مدیر آسایشگاه کهریزک ادامه داد: هزینه نگهداری مددجویان در آسایشگاه کهریزک هزینه بسیار زیادی است و این در حالی است که ۶۰ درصد از این افراد کنترل ادرار خود را ندارند و بیش از ۱.۵ میلیارد تومان هزینه پوشک آنها در سال جاری شده است.

وی اضافه کرد: متوسط دریافتی که از سوی مددجویان به آسایشگاه کهریزک پرداخت می شود، در سال گذشته ماهیانه مبلغ ۸۵ هزار تومان بود و این در حالی است که سازمان بهزیستی در ماه بابت هر مددجویی که خود معرفی می کند مبلغ ۵۰۰ هزار تومان و کمیته امداد بابت هر مددجو مبلغ ۵۰ هزار تومان به آسایشگاه کهریزک پرداخت می کند.

صوفی نژاد تصریح کرد: بر اساس آماری که وجود دارد ۸۰ درصد از مددجویان هیچ مبلغی را به آسایشگاه کهریزک پرداخت نمی‌کنند و تنها ۲۰ درصد از افراد که از مددجویان بازنشسته هستند، پولی را به آسایشگاه پرداخت می کنند.

مدیر آسایشگاه کهریزک با اشاره به اینکه هزینه هر مددجو در ماه به طور میانگین دو میلیون تومان محاسبه شده است، بیان کرد: اگر کمک های مردمی به آسایشگاه نباشد، این مجموعه ۴۸ ساعته ویران می شود.

وی با بیان اینکه آسایشگاه کهریزک در یک فضای ۱۸۰ هزار متری بنا شده است، گفت: بالغ بر دو هزار نیکوکار با آسایشگاه کهریزک همکاری نزدیکی را دارند به طوری که بخش قابل توجهی از هزینه ها توسط همین افراد خیر پرداخت می شود.

صوفی نژاد گفت: سال گذشته ۳۶ میلیارد تومان هزینه های جاری آسایشگاه کهریزک بوده که از این رقم تنها ۱۸ درصد توسط سازمان های دولتی به آسایشگاه کهریزک پرداخت و مابقی توسط خیرین و نیکوکاران به آسایشگاه پرداخت شده است.

مدیر آسایشگاه کهریزک در ادامه نشست خبری با بیان اینکه ۹ بخش از آسایشگاه کهریزک نیاز به بازسازی دارد، تصریح کرد: طبق برآورد به عمل آمده جهت بازسازی این ۹ بخش نیاز به ۷۰۰ میلیون تومان اعتبار داریم که امیدواریم با حمایت خیرین و نیکوکاران بتوانیم این تعداد بخش را بازسازی کنیم.

وی با تاکید بر اینکه ۲۴ بخش در آسایشگاه کهریزک وجود دارد، گفت: ۱۸ حمام نیز در این بخش ها وجود دارد که ۱۰ عدد از این حمام ها نیاز به بازسازی کامل دارد که جهت بازسازی آنها به رقم حدود ۵۸۰ میلیون تومان نیاز است که امیدواریم این رقم با حمایت خیرین محقق شود.

صوفی نژاد ضمن تاکید بر اینکه آسایشگاه کهریزک با کمک های مردمی اداره می شود، اظهار کرد: حدود چند ماه پیش آسایشگاه نزدیک به یک میلیارد و ۳۸۰ میلیون تومان به شرکت گاز در خصوص عقب افتادگی های گذشته بدهکار بود که در یک مقطعی قرار شد به صورت اقساطی به شرکت گاز پرداخت شود که با توجه به محدودیت های مالی عنوان کردیم توان پرداخت این رقم را حتی به صورت اقساط نداریم؛ چراکه هیچ کمکی از سوی سازمان های دولتی به آسایشگاه کهریزک نمی شود.

مدیر آسایشگاه کهریزک با طرح این پرسش که آیا آسایشگاه کهریزک باید پول آب، برق، گاز و... را بدهد، ادامه داد: این مجموعه برای دولت کار می کند و پرداخت این هزینه ها برای آسایشگاه کهریزک بسیار سخت و دشوار است که امیدواریم تمهیداتی از سوی مسئولان در این زمینه اتخاذ شود.

وی افزود: آسایشگاه کهریزک مرکزی است که علت و آبروی نظام است و با توجه به شاخص هایی که دارد در خاورمیانه و دنیا بی نظیر است و امیدواریم در این زمینه مسئولان کمک هایی را به آسایشگاه داشته باشند.

صوفی نژاد با برشمردن چند مشکل از آسایشگاه کهریزک تصریح کرد: در حال حاضر ما برای پرداخت حقوق بهمن و اسفند و همچنین عیدی پرسنل با مشکل جدی روبرو هستیم ضمن اینکه بر اساس برآورد صورت گرفته برای این دو ماه نیاز به اعتبار ۱۵ میلیارد تومانی داریم و این در حالی است که شرایط آسایشگاه کهریزک مطلوب نیست.

مدیر آسایشگاه کهریزک با تاکید بر اینکه سازمان بهزیستی و هیچ نهاد دولتی و حتی شهرداری تهران در خصوص پروژه های عمرانی کمکی را به آسایشگاه کهریزک نداشته اند، گفت: تمام پروژه های عمرانی با کمک های مردمی انجام می پذیرد و متاسفانه کمکی از سوی دستگاه های دولتی و یا شهرداری به تهران به این مجموعه نمی شود.

وی اضافه کرد: دو شاخص مهمی که باعث شده است که آسایشگاه کهریزک در بین سایر مراکز نگهداری شرایط بهتری را داشته باشد، امانتداری و استعداد درست مصرف کردن از پول های مردمی است؛ چراکه ما تلاش کرده ایم با استفاده از استانداردهای جهانی شرایط خوبی را در آسایشگاه کهریزک فراهم کنیم.

صوفی نژاد از اجرای طرح جدید آسایشگاه کهریزک در خصوص ارائه خدمات روزانه خبر داد و گفت: بنا داریم این طرح را از سال آتی در آسایشگاه کهریزک آغاز کنیم.