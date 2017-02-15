۱۰۸ تشکل مردم نهاد در حوزه ورزش و جوانان گلستان فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن طیبی ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان گلستان که در گرگان برگزار شد، به ارائه گزارش عملکرد این اداره کل در حوزه جوانان پرداخت و اظهار کرد: در حال حاضر ۱۰۸ سازمان مردم نهاد در حوزه ورزش و جوانان در حال فعالیت هستند که ۷۲ سمن مربوط به قبل از دولت یازدهم بوده و ۳۶ سمن در زمان دولت تدبیر و امید تشکیلشدهاند.
وی افزود: با توجه به ثبت الکترونیکی سمنها ۳۴۶ تقاضای ثبت سمن در استان وجود دارد که اگر محقق شود آمار خوبی در حوزه تشکلهای مردم نهاد برای استان خواهد بود.
طیبی با اشاره به آمار عملکرد سال ۹۴ در حوزه جوانان گفت: در سال ۹۴ پنج ستاد استانی و ۵۷ ستاد شهرستانی تشکیل و جلسات آن برگزار شد که این آمار در سال ۹۵ به ۶۹ ستاد افزایش پیدا کرده است.
مدیرکل ورزش و جوانان گلستان اظهار کرد: فضای مجازی، هفته جوان، اوقات فراغت، آسیبهای اجتماعی، اشتغال و ازدواج، فناوری اطلاعات و ... موضوعاتی بوده که در سال ۹۵ در جلسات مختلفی به این موضوعات در ارتباط با جوانان پرداخته شده است.
۲۳ مراسم ازدواج آسان در گلستان برگزار شد
طیبی با بیان اینکه ۲۳ مراسم ازدواج آسان برای جوانان استان انجامشده، تصریح کرد: هفت سمن در حوزه ازدواج جوانان و ۱۷ سمن در حوزه آسیبهای اجتماعی فعالیت میکنند.
وی اظهار کرد: مجمع خیرین ازدواج در گلستان تأسیسشده و از مدتی دیگر شروع به فعالیت میکند.
مدیرکل ورزش و جوانان گلستان با بیان اینکه در حوزه جوانان کشور رتبه ۱۲ کشوری هستیم اما در مجموع کل ارزیابیها بعد از استانهای فارس، تهران، اصفهان، اداره کل ورزش و جوانان استان گلستان رتبه چهارم را کسب کرده است.
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