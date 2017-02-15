اعتبارات میراث فرهنگی گلستان ۱۴۰ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، حسین پیشقدم صبح چهارشنبه در همایش بین‌المللی توسعه گردشگری مبتنی بر ظرفیت فرهنگی اقوام اظهار کرد: در سال ۲۰۱۵ از هر پنج نفر یک نفر سفر خارجی داشته‌اند و درآمد حاصل از صنعت گردشگری در دنیا یک هزار و ۵۰۰ میلیارد دلار بوده است.

وی با یادآوری اینکه صنعت گردشگری درآمدزاترین صنعت در دنیاست، افزود: سهم ایران از این درآمد تنها نیم درصد بوده است.

رئیس سازمان برنامه‌وبودجه گلستان بابیان اینکه درآمد حاصل از سفر پنج میلیون و ۱۰۰ هزار نفر گردشگر خارجی به ایران هفت میلیون و ۷۰۰ هزار دلار بوده است، ادامه داد: می‌توان گفت باوجود جاذبه‌های بسیار فرهنگی، تاریخی و طبیعی کشور ما تاکنون از این ظرفیت استفاده نکرده‌ایم.

وی اضافه کرد: ایران در جاذبه‌های گردشگری جهان رتبه ۱۵ رادار است اما در جذب گردشگر خارجی و درآمدزایی این حوزه به ترتیب در رتبه ۴۶ و ۳۵ قرار دارد.

پیشقدم با یادآوری اینکه ایران حدود یک‌میلیون اثر تاریخی، ۳۲ هزار جاذبه طبیعی و ۱۷ اثر ثبت‌شده جهانی دارد، تصریح کرد: در حوزه گردشگری ظرفیت بسیار خوبی در کشور وجود دارد و باید از آن بهره ببریم.

لزوم داشتن برنامه‌ریزی دقیق و مدون در حوزه گردشگری

وی با یادآوری اینکه گلستان هم‌ظرفیت بسیاری در حوزه گردشگری داراست، خاطرنشان کرد: در افق ۱۴۰۴ درآمد حاصل از سفر ۲۰ میلیون گردشگر خارجی به ایران ۳۰ میلیارد دلار پیش‌بینی‌شده و این امر غیرقابل‌دسترس نیست به‌شرط آنکه برنامه‌ریزی دقیق و مدونی داشته باشیم.

وی بابیان اینکه اگر بتوانیم یک درصد از جمعیت مسلمان شیعه جهان را به سفر به ایران ترغیب کنیم، حدود ۲۸ میلیون گردشگر خارجی در سال خواهیم داشت، گفت: این مهم تنها با تأمین زیرساخت‌ها، تسهیل در صدور ویزا و توسعه شبکه حمل‌ونقل داخلی و همچنین فعال کردن بخش خصوصی در جذب گردشگر و آموزش به کسانی که قرار است میزبان گردشگران باشند، میسر است.

رئیس سازمان برنامه‌وبودجه گلستان افزود: با تمام تلاش‌های انجام‌شده در سال‌های اخیر با رشد جذب گردشگر خارجی و تعمیر و تجهیز اماکن گردشگری مواجه بوده‌ایم اما تعداد گردشگران داخلی ۰.۸ درصد کاهش‌یافته‌اند.

وی به اعتبارات حوزه گردشگری استان هم اشاره کرد و ادامه داد: اعتبارات این حوزه در سال ۹۳ پنج میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان بود که با ۷۰ درصد رشد در سال گذشته به ۱۰ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان رسید.

افزایش ۴۰ درصدی اعتبارات گردشگری گلستان در سال جاری

وی از افزایش ۴۰ درصدی اعتبارات حوزه گردشگری در سال جاری خبر داد و بیان کرد: امسال اعتبارات این حوزه به ۱۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان رسیده است.

به گفته پیشقدم همچنین امسال حدود یک میلیارد تومان از اعتبارات ماده ۱۸۰ به موزه روستایی قرق، ۸۰۰ میلیون تومان به منطقه گردشگری خالد نبی، ۷۰۰ میلیارد تومان به آشوراده، ۲.۵ میلیارد تومان به روستاهای دارای بافت تاریخی و ۱۵ میلیارد تومان برای رشد و توسعه فرهنگ اقوام در موزه روستایی استان اختصاص‌یافته است.

وی با یادآوری اینکه اعتبارات حوزه گردشگری گلستان از سال ۹۳ تاکنون ۱۴۰ درصد رشد داشته است، اظهار کرد: بااعتبار ۳۴ میلیارد تومانی و با فرض ۱۰۰ درصد تخصیص، در توسعه زیرساخت‌های گردشگری گلستان دست یافتن به کار بزرگ میسر نیست.

وی از راه‌اندازی نهادی در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان برای جذب مشارکت‌های عمومی بخش غیردولتی خبر داد و تصریح کرد: بر اساس شعار سال و تأکید بر اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل سند مزیت‌های پیشرو حوزه میراث فرهنگی گلستان تدوین‌شده است.

پیشقدم با تأکید بر اینکه بخش خصوصی هم باید به تأمین زیرساخت‌های گردشگری استان ورود کند، خاطرنشان کرد: تأمین زیرساخت‌های گردشگری به حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و در صورت تخصیص کل بودجه عمرانی کشور به این حوزه ۱۳ سال زمان نیاز است.