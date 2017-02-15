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۲۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۳:۴۰

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور خبر داد؛

۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای نگهداری جاده های گیلان اختصاص یافت

۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای نگهداری جاده های گیلان اختصاص یافت

رشت- رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور از اختصاص ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای نگهداری جاده های گیلان برای سال آتی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری گیلان، داوود کشاورزیان در نشست با استاندار گیلان که در دفتر وی برگزار شد، اظهار کرد: در این نشست توافق خوبی درباره نوسازی و تامین اعتبار تجهیز ماشین آلات استان گیلان صورت گرفت.

وی افزود : همچنین برای سال ۹۶ نیز اعتباری بالغ بر ۵۰۰ میلیارد ریال برای نگهداری جاده های استان گیلان توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور منظور شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور ادامه داد: خوشبختانه در روزهای آتی در بیش از ۲۰ استان کشور شاهد بارش برف و باران و رحمت الهی خواهیم بود.

وی به آمادگی همه جانبه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در سراسر کشور اشاره کرد و افزود: ادارات کل راه و شهرسازی در سطح کشور با استعدادی بالغ بر ۱۲ هزار نفر نیروی انسانی، ۹هزار دستگاه انواع ماشین آلات نگهداری راه ها در قالب ۷۷۰ راهدارخانه و ۱۷۰۰ اکیپ گشت راهداری آمادگی کامل برای حفظ ایمنی راه های کشور را دارند.

کشاورزیان ضمن تاکید برپرهیز از ترددهای غیرضرور در زمان بارش برف یادآور شد: رانندگان در صورت لزوم به تردد حتما شرایط لازم و ایمن را رعایت کرده و از زنجیر چرخ و سایر ملزومات سفر استفاده کنند و سوخت کافی نیز برای وسیله نقلیه تامین شود.

کد مطلب 3908149

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