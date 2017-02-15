معرفی بیش از ۱۹ هزار بنگاه صنعتی کوچک به شبکه بانکی

به گزارش خبرنگار مهر، علی یزدانی در مراسم افتتاح ۹ پروژه شرکت شهرک‌های صنعتی استان قم پیش از ظهر چهارشنبه در شهرک صنعتی شکوهیه برگزار شد، با اشاره به وظایف سازمان صنایع کوچک، اظهار کرد: حمایت از بنگاه‌های کوچک و خرد و ایجاد و توسعه زیرساخت‌های صنایع از جمله وظایف سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرک‌های صنعتی است.

وی با اشاره به افتتاح ۹ پروژه در حوزه زیرساختی در استان قم، افزود: این پروژه‌ها با اعتباری بالغ بر ۱۶ میلیارد تومان در شهرک‌های صنعتی استان قم افتتاح می‌شوند.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران تصریح کرد: این پروژه‌ها در حوزه آبرسانی، منابع آب، ایجاد معابر و ۸ کارگاه تولیدی است.

وی با اشاره به اهمیت توسعه کارگاه‌های تولیدی به منظور به کارگیری و اشتغال نیروهای جوان، خاطرنشان کرد: با به وجود آمدن شرایط حمایتی فعلی و اعطای تسهیلات به صورت ۲۰ درصد پیش پرداخت و ۳۲ ماه اقساط جوانان کارآفرین بسیاری می‌توانند در محیط‌هایی که شرکت شهرک‌ها به بهره‌برداری رسانده است مشغول به کار شوند.

یزدانی با تأکید بر اهمیت همراهی سیستم بانکی از جمله صندوق کارآفرینی و بانک‌های خصوصی، تصریح کرد: امسال دولت با تشکیل ستادفرماندهی اقتصاد مقاومتی در حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط اقدامات ویژه‌ای را در پیش گرفته است.

تشکیل کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید

وی از تشکیل کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید خبر داد و گفت: این کارگروه در همه استان‌ها هم در سطح استانی و به منظور رفع موانع تولیدی پیش روی کارآفرینان و با تأکید بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تشکیل شده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به فعالیت سامانه بهین یاب به منظور حمایت از بنگاه‌های کوچک، عنوان کرد: ۱۹ هزار و ۷۳۴ بنگاه کوچک و متوسط توسط همین سامانه تا به امروز به سیستم و شبکه بانکی معرفی شده‌اند که ۱۲ هزار و ۲۰۰ قرداد تا به امروز منعقد شده و به ۱۱ هزار و ۹۶۳ بنگاه تسهیلات پرداخت شده است.

وی تصریح کرد: این بنگاه‌ها در سه مرحله پایش، ارزیابی و نظارت می‌شوند، قبل از معرفی به کارگروه، در کارگروه و بعد از اینکه تسهیلات گرفتند کمیته‌ای بر شیوه مصرف این تسهیلات نظارت می‌کنند.

یزدانی افزود: تا به امروز ۸ هزار و ۳۵۷ میلیارد تومان تسهیلات به بنگاه‌هایی که تنها از طریق سامانه بهین یاب ثبت شده‌اند با شرایط ویژه‌ای که در تأمین اجتماعی و معوقات بانکی و با لحاظ شرایط مختلف پرداخت شده است.

وی با تأکید بر اینکه در سال آینده هم این حمایت‌ها ادامه پیدا می‌کند، افزود: در راستای حمایت بنگاه‌های کوچک و سرمایه گذاری این تسهیلات ارائه می‌شود و به همین منظور استقرار در شهرک‌های صنعتی را به همه سرمایه گزاران توصیه می‌کنیم.

افزایش قیمت در هیچ کدام از شهرک‌های صنعتی نداریم

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران افزود: در سال آینده در هیچ کدام از شهرک‌های صنعتی افزایش قیمت نخواهیم داشت به جز تعداد اندکی از شهرک‌ها و نواحی که تقاضا محور هستند و حداکثر تا نرخ تورم این افزایش قیمت خواهند داشت.

وی با بیان اینکه همه اختیارات به به هیئت مدیره های استانی از سال ۹۶ تفویض خواهد شد، تاکید کرد: با این اقدام هیئت مدیره با شناختی که از صنعت استان دارد و نیاز به نوع سرمایه گزاری و شرایط پیش پرداخت، اقساط می‌تواند عمل کند که هم باعث سرعت گرفتن کار می‌شود و هم توسعه سرمایه گزاری را در پی خواهد داشت.

یزدانی با تأکید بر اهمیت استان قم در دوره‌های زمانی مختلف این استان را یکی از اثرگذارترین استان‌های کشور خواند و اظهار کرد: استان قم در ادوار مختلف از جمله در به ثمر رسیدن انقلاب نقش بسیار مهم و برجسته‌ای ایفا کرده است و ما وظیفه داریم که زمینه توسعه و رشد این استان را فراهم کنیم.