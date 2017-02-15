تاکسی داران آبادان خواستار رسیدگی به وضعیت مسافربرهای شخصی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از تاکسی داران آبادانی در اعتراض به آنچه فعالیت خارج از وظیفه مسافربرهای شخصی در شهر نامیدند، با حضور در فرمانداری آبادان خواستار رسیدگی مسئولان به وضعیت موجود شدند.

به گفته این تاکسی داران، فعالیت خارج از قاعده و ضابطه مسافربرهای شخصی سبب بروز اشکال و اختلال در روند فعالیت آنان به عنوان تاکسی شهری در زمینه جابجایی مسافران شده است.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی آبادان گفت: تاکسی داران خواستار ممانعت از فعالیت مسافربرهای شخصی در جابجایی مسافران هستند و به رغم اعمال برخی قوانین بازدارنده از سوی راهور در این خصوص اما انجام این کار بدون برنامه ریزی و ارائه یک مدل مناسب ، غیرممکن است.

مسعود سلمان زاده با قدردانی از همراهی و همکاری بسیار خوب پلیس راهور با سازمان تاکسیرانی در زمینه کمک به فعالیت سهل و روان تاکسی های شهری افزود: طی فراخوانی از مسافربرهای شخصی خواسته ایم در صورت تمایل به انجام فعالیت برای جابجایی مسافران می توانند با مراجعه به سازمان تاکسیرانی فرم فعالیت در قالب خط ویژه را دریافت کنند.

وی اظهار کرد: برخورد با مسافربرهای شخصی از وظایف سازمان تاکسیرانی نیست و چاره اندیشی و نحوه برخورد با آنان بایستی از طریق پلیس راهور و یا فرمانداری انجام شود.

به گفته مدیرعامل سازمان تاکسیرانی آبادان در زمان حاضر دوهزار تاکسی شهری در این سازمان صاحب پرونده اند که کار غربالگری این تاکسی ها برای شناسایی تاکسی های فعال و غیر فعال آغاز شده است.

سلمان زاده تصریح کرد: فعالیت تاکسی ها در ایستگاه های تعبیه شده در نقاط مختلف شهری به طور مرتب و مناسبی انجام می شود اما آنچه سبب اعتراض تاکسی داران شده فعالیت مسافربرهای شخصی در نقاط خارج از ایستگاه ها است.

وی یادآور شد: طی هماهنگی با رئیس پلیس راهور امروز نشستی در این رابطه خواهیم داشت.