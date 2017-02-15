ناصر گنجی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: بسته فرصت‌های سرمایه‌گذاری شهر قزوین از سوی مشاوران طرح تهیه و جهت بررسی های نهایی ارایه شده است.

وی افزود:این بسته باهدف استفاده حداکثری از تمامی ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های اقتصادی موجود، باتمرکز برتوسعه صنعت گردشگری تهیه شده و فرآیند تهیه آن با حفاظت از ارزش های محیطی و اجتماعی، در چارچوب ضوابط و مقررات تنظیم شده است.

معاون سرمایه‌گذاری و مشارکت شهرداری قزوین یادآورشد: بسته جامع فرصت‌های سرمایه‌گذاری با رویکردهای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت، دستیابی به اهداف چشم انداز توسعه متوازن شهر قزوین را ممکن می‌سازد، لذا همراهی دستگاه های اجرایی بخصوص نهادهای دارای زیرساخت نقش بسزایی در اجرایی شدن سریعتر پروژه‌های سرمایه گذاری دارد.

معاون شهردار با اشاره به برخی از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در شهر گفت: توسعه فاز دوم منطقه نمونه گردشگری باراجین در زمینه اقامتی، درمانی، تفریحی و خدماتی، احیاء و بهره‌برداری از گرمابه‌های قدیمی شهر با کاربری‌های به روز شده مانند مرکز آب درمانی، مرکز سلامت و تندرستی اسپا، شهرک گلخانه ای مانند کشت گیاهان دارویی، باغ گیاه شناسی شهر، پارک آموزش های شهروندی با رویکردهای زیست محیطی و طبیعی، اقامتگاه سنتی مجموعه فرهنگی تاریخی سرای سعدالسلطنه، بوتیک هتل چهار ستاره از فرصت‌ های سرمایه گذاری پیش بینی شده در این بسته است.

گنجی در خصوص مطالعات فرهنگی و اجتماعی در تهیه این بسته ها نیز اظهار کرد: با کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و برقراری ارتباط میان شهروندان و پروژه های تعریف شده همچنین مطالعات میدانی و پژوهش های اجتماعی پیش از تدوین بسته هاتهیه شده که با مطالعه آن شاهد رویکردهای فرهنگی اجتماعی نیز هستیم.

وی افزود: سرمایه‌گذاری در قزوین بدلیل شرایط خاص طبیعی و صنعتی و موقعیت جغرافیایی منحصر بفرد، قرار گرفتن در کریدور شمال و شمال غرب کشور، تنوع زمینه های مختلف سرمایه گذاری و حمایت مجموعه مدیریت شهری از سرمایه گذاران، قزوین را به عنوان یکی از مهمترین مقاصد برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی مطرح کرده است.

وی گفت: بخش هتلداری، سرمایه‌گـذاری در نیروگــاه‌های تولیـد انـرژی تجدیدپـذیـر، مشارکت در احداث مجموعـه‌های اقـامتی، خدمــاتی و تفریحی از بهترین انتخاب های یک سرمایه گذار برای تعریف و ورود به پروژه های مدیریت شهری قزوین است.