تدابیر لازم برای ارتقاء خدمات رسانی به دانشجویان بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، مجتبی صدیقی در گردهمایی دبیران مناطق و معاونان دانشجویی دانشگاه های در حال توسعه گفت: فعالیت های چشمگیر صندوق رفاه دانشجویان در دوسال اخیر منجر به تحول در خدمات دانشجویی شده است.

وی افزود: برنامه ریزی و فعالیت های چشمگیر، افزایش منابع اختصاصی، درآمدزایی و اعتبارات عمومی صندوق رفاه دانشجویان در دو سال اخیر منجر به تحول در خدمات دانشجویی شده است که اثرات مثبت آن را به عینه شاهد هستیم.

رئیس سازمان امور دانشجویان ادامه داد: در این گردهمایی گزارش هایی از اقدامات و فعالیت ها و تدابیر لازم برای ارتقاء خدمات رسانی به دانشجویان را خواهیم داشت و مدیران مربوطه گزارش هایی در خصوص عملکرد تربیت بدنی، مشاوره و سلامت، کمیسیون موارد خاص و بودجه خواهند داشت و از نقطه نظرات معاونان و مدیران دانشگاه ها بهره مند خواهیم شد.

گردهمایی معاونان و مدیران دانشجویی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در حال توسعه سراسر کشور چهارشنبه و پنجشنبه در سازمان امور دانشجویان در حال برگزاری است.