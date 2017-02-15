به گزارش خبرنگار مهر، نشست توجیهی طرح غربال گری، تشخیص و مداخله در اختلال طیف اتیسم کودکان ۲تا ۵سال با حضور نمایندگان مهدهای کودک و کارشناسان مرکز بهداشت کرمانشاه امروز چهارشنبه در سالن شهید شریفی بهزیستی شهرستان کرمانشاه برگزار شد.

زهره شریفی، مدیراداره بهزیستی شهرستان کرمانشاه در این نشست اظهار کرد: اتیسم به عنوان یک اختلال در رفتار اجتماعی کودکان تاثیر دارد.

وی افزود: در حال حاضرتعداد کودکان مبتلا به اختلال اتیسم رو به افزایش است و در پسران ۴ تا ۵ برابر بیشتر از دختران است.

مدیراداره بهزیستی شهرستان کرمانشاه تصریح کرد: معمولا والدین کودکان دارای اختلال اتیسم از نحوه رفتار آنها و ظاهر کودکان و ارتباطی که با جمع دارند اختلال کودک را می توانند تشخیص دهند.

وی گفت: کودکانی که مبتلا به اختلال اتیسم هستند، به یک چیز وابسته می شوند و تنوع برای آنها معنا ندارد.

شرفی تاکید کرد: درمان به هنگام این اختلال می تواند کمک بسیار خوبی برای جلوگیری از روند افزایشی آن باشد.

در ادامه الهام حیرانی، مدیرمسئول مرکز اتیسم حس پنهان کرمانشاه نیز گفت: طرح غربال گری اتیسم طرحی کشوری است که هزینه های بسیاری برای آن شده و برای برگزاری کارگاه های آن نیز از مدرسین خارج از کشور استفاده شده است.

وی افزود: اتیسم اختلالی رشد عصبی است که در ۳ سال اول زندگی کودک رخ می دهد و اختلال در سیستم عصبی باعث عدم عملکرد صحیح مغز شده و در ایجاد این اختلال مؤثر است.

مدیرمسئول مرکز اتیسم حس پنهان کرمانشاه ادامه داد: برای تشخیص اتیسم به رفتارهایی مانند تاخیر یا نبود زبان گفتاری، استفاده غیرمعمول از زبان معکوس سازی ضمایر، مشکل در بازی کردن، تماس چشمی نامناسب با دیگران، ناتوانی در سهیم کردن دیگران در لذت ها و علایق توجه می شود.

وی گفت: علت واقعی این اختلال هنوز مشخص نیست اما با توجه به مطالعات انجام شده عوامل ژنتیکی مهمترین عامل است، گرچه عوامل محیطی مانند الودگی و فلزات سنگین نیز بی تاثیر نیست.

حیرانی تصریح کرد: علائم بیش فعالی و نقص در توجه افسردگی اضطراب اختلال دوقطبی اختلال در وسواس در خواب اختلال در تیک همراه با اتیسم به وجود می آید.

وی افزود: اتیسم برای تمام عمر است و دارو درمانی برای این اختلال برای جلوگیری از خشم، عصبانیت، مشکلات حواس، بیش فعالی، مشکلات خواب، بی پروا بودن و زود عصبانی شدن است.

مدیرمسئول مرکز اتیسم حس پنهان کرمانشاه خاطر نشان کرد: طی تحقیقات انجام شده نتایج برخی از آنها حاکی از این است که افزودن برخی ویتامین ها مانند ب ۶و ب ۱۲ و همچنین حذف برخی مواد می تواند در اختلال اتیسم مؤثر باشد.