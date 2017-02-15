درآمد صنعت گردشگری کشور ۴ درصد رشد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن رنجبر ظهر چهارشنبه در همایش بینالمللی گردشگری پایدار مبتنی بر ظرفیتهای فرهنگی اقوام اظهار کرد: توسعه گردشگری یکی از محورهای اساسی توسعه کشور است.
وی با یادآوری اینکه امروزه سفر بهعنوان یک تفنن تلقی نمیشود بلکه یک نیاز روحی است، افزود: گردشگری صنعت است که میتواند با کمترین هزینه بیشترین بازدهی را به همراه داشته باشد.
مدیرکل مطالعات و آموزش میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری کشور ادامه داد: هماکنون بسیاری از کشورها برای برونرفت از مشکلات اقتصادی و بهبود وضعیت درآمد، اشتغال گردشگری را یکی از موضوعات اساسی خود تعریف کردهاند و آن را بهعنوان یک اصل مدنظر قرار دادهاند.
وی اضافه کرد: با توجه به بررسیهای انجامشده هر گردشگر خارجی که وارد ایران میشود حدود یک هزار و ۵۸۰ دلار برای سفر در هر منطقه هزینه میکند.
رنجبر از صنعت گردشگری بهعنوان عاملی برای توزیع درآمد در تمام نقاط کشور نام برد و بیان کرد: گردشگری حتی باعث میشود درآمد آن در روستاها توزیعشده و مانع مهاجرت افراد به شهرها شود.
وی با اشاره به آیه ۳۱ سوره اعراف بر استفاده بهینه از منابع طبیعی تأکید کرد و گفت: در سالهای اخیر توسعه گردشگری روند صعودی داشته درحالیکه در سایر صنایع با رکود مواجه بودهایم.
مدیرکل مطالعات و آموزش میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری کشور از رشد چهاردرصدی صنعت کشور در سالهای اخیر خبر داد و تصریح کرد: توسعه صنعت گردشگری یکی از اهداف مهم و اساسی دولت تدبیر و امید است.
توسعه گردشگری یکی از محورهای توسعه کشور در برنامه ششم
وی با یادآوری اینکه صنعت گردشگری در برنامه ششم بهعنوان یکی از محورهای توسعه کشور مدنظر قرارگرفته است، خاطرنشان کرد: روند رو به رشد گردشگران خارجی پس از برجام در ایران نشان میدهد اراده دولت تدبیر و امید در خصوص معرفی ایران بهعنوان مقصد گردشگری محقق شده است.
وی از تعاملات فرهنگی بهعنوان اثر مهم توسعه گردشگری نام برد و گفت: گلستان از استانهای با ظرفیت و پتانسیل بالای کشور در حوزه گردشگری کشور است که در کنار آداب و سنن قومیتهای مختلف از ظرفیت طبیعی منحصربهفردی برخورداراست.
رنجبر با تأکید بر اینکه این ظرفیتها میتواند موقعیت بسیار عالی برای گلستان در حوزه گردشگری رقم بزند، افزود: وجود تنوع قومیتی یکی از مزیت رقابتی بیهمتا است که میتواند برگ برنده را با خود به همراه داشته باشد.
مدیرکل مطالعات و آموزش میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری کشور با اشاره به اینکه در کشور حدود دو هزار و ۵۶۰ نوع غذا طبخ میشود، ادامه داد: این مهم میتواند برای جامعه ما یک ظرفیت باشد و در اختیار گردشگران قرار گیرد درحالیکه هماکنون تعداد بسیار محدودی از این غذاها در هتلهای کشور ارائه میشود.
وی توزیع گردشگران در همه مکانهای کشور را از برنامههای این سازمان اعلام کرد و از ساماندهی تعطیلات با معرفی مقاصد گردشگری مختلف همه استانهای کشور خبر داد.
رنجبر از گردشگری کم شتاب به عنوان یکی از اهداف دولت تدبیر و امید نام برد و تصریح کرد: این نوع گردشگری حداقل تخریب محیط زیست و حداکثر بهره وری و استفاده بهینه از محیط زیست و منابع طبیعی را به همراه دارد.
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