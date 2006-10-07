  1. بین الملل
  2. سایر
۱۵ مهر ۱۳۸۵، ۱۵:۲۲

فرمانده ارتش لبنان ابراز اميدواري كرد:

پايان يافتن ماموريت نيروهاي سازمان ملل در جنوب لبنان تا تابستان آينده

فرمانده ارتش لبنان ابراز اميدواري كرد كه ماموريت نيروهاي سازمان ملل متحد موسوم به يونيفل درجنوب لبنان تا پيش ازفرا رسيدن فصل تابستان آينده به پايان رسد.

به گزارش  خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري ملي لبنان، ميشل سليمان فرمانده ارتش لبنان با اعلام اين مطلب به خبرنگاران گفت: نيروهاي صلح بان سازمان ملل با ارتش لبنان همكاري كامل دارند و هيچ مشكلي در اين زمينه وجود ندارد.

فرمانده ارتش لبنان تصريح كرد: پس از آن به فعاليت هاي دريايي و هوايي خواهيم پرداخت تا ماموريت كشتي هاي جنگي را مشخص كنيم و جلوي تجاوزهاي هوايي رژيم صهيونيستي به لبنان را نيز بگيريم.

سليمان ابراز اميدواري كرد كه ماموريت هاي نيروهاي سازمان ملل درجنوب لبنان (يونيفل) به طور عادي ادامه يابد و تا سال آينده اين نيروها در لبنان حضور نداشته باشند.

وي ياد آورشد: ما نگران مطرح شدن قوانين مربوط به رفع درگيري هاي احتمالي از سوي اين نيروها نيستيم، زيرا ارتش لبنان  كنترل  امور را در جنوب اين كشور بر عهده دارد.

فرمانده ارتش لبنان خاطرنشان كرد: در زمان حاضر توجه ما بر مرزهاي زميني و عقب نشيني نيروهاي ارتش رژيم صهيونيستي از جنوب لبنان متمركز است.

 

کد مطلب 390820

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها