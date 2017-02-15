به گزارش خبرنگار مهر، حسین برزگر بعدازظهر چهارشنبه در جلسه ستاد ساماندهی خدمات سفر اردبیل تصریح کرد: وظیفه آموزش‌وپرورش تعریف شده و مشخص است و این مجموعه مسئولیت تعلیم و تربیت دانش آموزان را بر عهده دارد.

وی افزود: اینکه در تعطیلات نوروزی و تابستانی آموزش‌وپرورش در امر اسکان مسافران ورود می‌کند به دلیل کمبود زیرساخت‌های اقامتی و کمک به رفاه حال مسافران است.

معاون پشتیبانی آموزش‌وپرورش استان با ذکر مثالی تأکید کرد: در تعطیلات دهه فجر امسال به دلیل کمبود مراکز اقامتی آموزش‌وپرورش مدارس خود را به صورت موقت در اختیار مسافران استان قرار داد و حتی ورزشگاه‌ها جهت اسکان استفاده شد.

به گفته برزگر در تعطیلات نوروزی امسال نیز ۱۲۱ مدرسه با هزار و ۴۹ کلاس درس آماده اسکان مسافران است و علاوه بر این خانه‌های معلم در سطح استان آماده اسکان فرهنگیان خواهد بود.

وی در خصوص مصوبه اولویت‌بخشی به اسکان مسافر در مراکز اقامتی و هدایت فرهنگیان به این مراکز ادامه داد: ما حاضر هستیم نرخ مراکز اقامتی را در مراکز اسکان نصب و اطلاع‌رسانی کنیم.

معاون پشتیبانی آموزش‌وپرورش استان تأکید کرد: در نوروز امسال کیفیت کلاس‌های درس جهت اسکان در گروه ویژه برخوردار از تخت خواب، یخچال و اجاق‌گاز و گروه الف برخوردار از یخچال و اجاق‌گاز به غیر از سایر ملزومات است.

برزگر با اشاره به صدمه اسکان مسافران به کلاس‌های درس افزود: در واقع آموزش‌وپرورش با اسکان دادن به مسافران نیازمندی و بحران اسکان را مدیریت می‌کند.