۳۰۰ درمان موفق سکته مغزی حاد طی ۶ ماه در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر بابک زمانی در آستانه نهمین کنگره بین‌المللی استروک، اظهار داشت: سکته مغزی دومین علت مرگ و میر در ایران به شمار می‌رود و می‌توان گفت که در درمان سکته مغزی حاد بسیار عقب هستیم و باید اقدامات زیادی در این راستا صورت بگیرد.

وی افزود: هر چند که در موضوع «پیشگیری مهمتر از درمان است» تردیدی برای کسی وجود ندارد ولی در زمینه درمان سکته مغزی حاد عقب هستیم و باید اولویت درمانی دراین زمینه را مدنظر قرار دهیم.

رئیس انجمن سکته مغزی ایران با اشاره به اینکه در درمان سکته مغزی حاد از سطح بین‌المللی فاصله داریم ادامه داد: از دو سال پیش این مساله جزء برنامه‌های ملی وزارت بهداشت قرار گرفت و با همکاری انجمن سکته مغزی اقدامات لازم در دست انجام است.

زمانی با بیان اینکه ۵۵ بیمارستان در سراسر کشور در حال فعالیت بر روی مساله درمان سکته مغزی حاد هستند، گفت: هنوز تا درمان استاندارد بین‌المللی فاصله داریم و با گسترش بخش درمان این بیماری در سراسر کشور می‌توانیم شاهد نتایج بسیار موثری باشیم.

وی تصریح کرد: در کشور سیستم ثبت بیماری سکته مغزی حاد وجود ندارد تا آمار دقیقی در این زمینه ارائه دهیم ولی آنچه مشخص است این بوده که از اواسط سال جاری وزارت بهداشت این سیستم ثبت را تنها در مورد سکته مغزی راه‌ انداخته و در ۵۵ بیمارستان فعال در حوزه درمان سکته مغزی ثبت بیماری صورت می‌گیرد.

رئیس انجمن سکته مغزی ایران گفت: از اواسط تابستان در ۵۵ بیمارستان مربوطه ۳۰۰ درمان سکته مغزی حاد موفق انجام گرفته و ۱۵۰۰ ثبت بیماری در این مدت داشته‌ایم و این آمار بسیار شگفت‌انگیزی است چرا که در حدود ۲ سال پیش به شدت در حوزه درمان حاد سکته مغزی عقب بوده‌ایم.

زمانی به نشانه‌های سکته مغزی اشاره کرد و گفت: اختلال تکلم، کج شدن صورت و ضعف در دست به صورت ناگهانی از علائم و نشانه‌های سکته مغزی است که باید بسیار جدی گرفته شود و خانواده‌ها بلافاصله با ۱۱۵ تماس بگیرند.

وی تاکید کرد: ۳ ساعت ابتدای بروز سکته مغزی در درمان آن بسیار حائز اهمیت است و یک زمان طلایی محسوب می‌شود و در موارد ی حداکثر تا ۴.۵ساعت هم ممکن است ، بنابراین خانواده‌ها نباید به هیچ عنوان علائم سکته مغزی را دست کم بگیرند.

رئیس انجمن سکته مغزی ایران به برگزاری نهمین کنگره بین‌المللی استروک اشاره کرد و خاطرنشان ساخت این کنگره با حضور اساتید داخلی و صاحبنظران و اساتید خارجی برگزار شده و آخرین دستاوردها در ارتباط با این بیماری مورد بحث و گفت‌وگو قرار خواهد گرفت.

نهمین همایش بین المللی سکته مغزی ۱۱ تا ۱۳ اسفند ۹۵ در محل همایش‌های بین المللی کتابخانه ملی برگزار می‌شود.

