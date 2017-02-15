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۲۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۲۲

مدیرکل دفتر فنی استانداری اردبیل:

اسکان آموزش‌وپرورش اردبیل مختص فرهنگیان شود

اسکان آموزش‌وپرورش اردبیل مختص فرهنگیان شود

اردبیل – مدیرکل دفتر فنی استانداری اردبیل گفت: با هدف حمایت از مراکز اقامتی ضروری است اسکان آموزش‌وپرورش استان مختص مهمانان فرهنگی باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، موسی کنعان پور بعدازظهر چهارشنبه در جلسه ستاد ساماندهی خدمات سفر اردبیل تصریح کرد: اولویت‌بخشی به اسکان مسافر در مراکز اقامتی یک ضرورت است و انتظار می‌رود در قالب تفاهم‌نامه‌های چندجانبه آموزش‌وپرورش با هدایت مسافران به مراکز اقامتی از اسکان مراکز حمایت کند.

وی افزود: به منظور ساماندهی خدمات سفرهای نوروزی ۱۰ کمیته تشکیل شده که در قبل، حین و بعد از سفرهای نوروزی نسبت به برنامه‌ریزی، هدایت و ارائه خدمات به سفرها اقدام می‌شود.

مدیرکل دفتر فنی استانداری اردبیل با اشاره به ضرورت طرح مشکلات هدایت سفرهای نوروزی قبل از آغاز سفرها اضافه کرد: بعد از انجام سفرهای نوروزی نیز عملکرد ادارات بررسی خواهد شد.

وی تأکید کرد: انتظار می‌رود در جریان سفر شهرداران و دهیاران نسبت به فراهم‌سازی امکانات اقدام کنند و زمینه سفر راحت و آرامش‌بخش برای مسافران ایجاد شود.

کنعان پور هدف اصلی ستاد خدمات سفر را ایجاد خاطره خوش برای مسافران استان دانست و گفت: هر یک از مسافران می‌توانند مبلغ خدمات سفر و جاذبه‌های گردشگری استان باشند.

کد مطلب 3908226
محمد میرزایی ناطق

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