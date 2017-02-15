به گزارش خبرنگار مهر، موسی کنعان پور بعدازظهر چهارشنبه در جلسه ستاد ساماندهی خدمات سفر اردبیل تصریح کرد: اولویت‌بخشی به اسکان مسافر در مراکز اقامتی یک ضرورت است و انتظار می‌رود در قالب تفاهم‌نامه‌های چندجانبه آموزش‌وپرورش با هدایت مسافران به مراکز اقامتی از اسکان مراکز حمایت کند.

وی افزود: به منظور ساماندهی خدمات سفرهای نوروزی ۱۰ کمیته تشکیل شده که در قبل، حین و بعد از سفرهای نوروزی نسبت به برنامه‌ریزی، هدایت و ارائه خدمات به سفرها اقدام می‌شود.

مدیرکل دفتر فنی استانداری اردبیل با اشاره به ضرورت طرح مشکلات هدایت سفرهای نوروزی قبل از آغاز سفرها اضافه کرد: بعد از انجام سفرهای نوروزی نیز عملکرد ادارات بررسی خواهد شد.

وی تأکید کرد: انتظار می‌رود در جریان سفر شهرداران و دهیاران نسبت به فراهم‌سازی امکانات اقدام کنند و زمینه سفر راحت و آرامش‌بخش برای مسافران ایجاد شود.

کنعان پور هدف اصلی ستاد خدمات سفر را ایجاد خاطره خوش برای مسافران استان دانست و گفت: هر یک از مسافران می‌توانند مبلغ خدمات سفر و جاذبه‌های گردشگری استان باشند.