خرد و آگاهی جامعه زاد هستند/ گفتاری از منوچهر آشتیانی

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر آشتیانی در نشست «جامعه شناسی پدیداری و جامعه ایرانی: تحلیل و ارزیابی جامعه شناسی پیتر برگر» که به همت انجمن جامعه شناسی ایران برگزار شد در ابتدا با اشاره به اینکه به جای اصطلاح پدیدار شناسی اصطلاح نمود شناسی را که فردید در ۶۳ سال پیش استفاده کرده است را به کار می‌برم گفت: در ۶۳ سال پیش وقتی مقاله وی را به آلمانی ترجمه کردم گادامر گفت من تا حالا به این عظمت چیزی درباره نمود شناسی ندیده‌ام.

وی در ادامه گفت: من یک نظاره صوری راجع به پدیدار شناسی از افلاطون تا هوسرل دارم یعنی حدود ۲۳۰۰ سال تاریخ دارد. یعنی همان دوآلیسمی که در بین جهان پدیدار و جهان نمودار است که در الهیات تشدید می شود، چگونه به وجود می‌آید. همان چیزی است که هوسرل می‌گوید پدیده راهی است که به طرف ذات می‌رود، یعنی دیالکتیک زرتشت نزد افلاطون به دیالکتیک مفهومی افلاطون منتهی می‌شود.

آشتیانی افزود: یعنی هر چه که می‌خواهید به سمت جامعه بروید. جامعه، خرد، آگاهی و ... همه جامعه‌زاد هستند و جامعه است که اینها را پدید می‌آورد. بنابراین وقتی می گوییم ساخت اجتماعی واقعیت، سوال این است که چه کسی این را می‌سازد؟ لاکمان و برگر می‌گویند خود جامعه است که این کار را انجام می‌دهد. هدفشان این است که وقتی به جامعه نگاه می‌کنیم می‌بینیم که جمع دارد فکر می‌کند و این بنیاد ذهنی است که دارد جامعه را به وجود می‌آورد.

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