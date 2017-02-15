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۲۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۱۶

مدیرکل تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری:

۱۷۵ واحد صنفی متخلف در چهارمحال و بختیاری شناسایی شد

۱۷۵ واحد صنفی متخلف در چهارمحال و بختیاری شناسایی شد

شهرکرد- مدیرکل تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری گفت: ۱۷۵ واحد صنفی متخلف در چهارمحال و بختیاری شناسایی شد.

محمد رضا عمرون در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تاکنون گشت های سیار تعزیرات حکومتی با همکاری واحد بازرسی و نظارت سازمان صنعت معدن و تجارت، اتاق اصناف، دامپزشکی، مراکز بهداشت و شرکت ملی تولید و پخش فراوردهای نفتی انجام شده است، اظهار داشت: از ابتدای سالجاری تاکنون یک هزار و ۴۷۵ بازرسی مشترک انجام شده است و همچنین ۱۷۵ واحد دارای تخلف در سطح استان شناسایی شده است.

وی در ادامه گفت: تعداد واحدهای بدون تخلف ۶۸۱ مورد و تعداد تذکرات ۶۱۹ مورد است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری با توجه به آمار پرونده های مربوط به چوب و ذغال، افزود: تعداد پرونده های باز در این خصوص۱۸۴پرونده و تعداد پرونده های مختومه ۱۶۶ مورد است.

کد مطلب 3908245

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