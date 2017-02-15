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۲۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۴۹

بهرام قاسمی:

اظهارات اردوغان درباره ایران تحت تاثیر فضای هیجانی عنوان شده است

اظهارات اردوغان درباره ایران تحت تاثیر فضای هیجانی عنوان شده است

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به سخنان رئیس جمهور ترکیه در خصوص نقش ایران در عراق، گفت: اظهارات آقای اردوغان تحت تاثیر جو و احتمالا تحت فضای هیجانی خاصی صورت پذیرفته باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به سخنان رئیس جمهور ترکیه در بحرین در خصوص نقش ایران در عراق اظهار داشت: به نظر می رسد اظهارات آقای اردوغان تحت تاثیر جو و احتمالا تحت فضای هیجانی خاصی صورت پذیرفته باشد؛ چرا که در میان سران کشورهای منطقه، جناب  اردوغان  بیش از هر کسی به نقش سازنده و ثبات آفرین جمهوری اسلامی ایران در منطقه بویژه در عراق آگاه است.

قاسمی تصریح کرد: نقش آفرینی مثبت جمهوری اسلامی ایران در عراق بر اساس درخواست دولت قانونی این کشور در جهت مبارزه با گروههای تکفیری و تروریستی صورت می پذیرد؛ گروههایی که دامنه شرارت شان بارها به قلب ترکیه نیز کشیده شده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه به مقامات ترکیه یادآور شد: ثبات و امنیت، اولویت اصلی جمهوری اسلامی ایران در منطقه است و این مهم جز با درک صحیح شرایط و بازشناسی کنشگران ثبات ساز از بازیگران هرج و مرج طلب و حامی تروریست ها میسر نخواهد شد.

قاسمی در پایان تاکید کرد: آنچه مایه نگرانی و تداوم بی ثباتی در منطقه است، حمایت آشکار و نهان از گروههای تروریستی و نگاه و استفاده ابزاری از آنها و عدم احترام به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشورهای همسایه است که بر پیچیدگی شرایط منطقه خواهد افزود.

کد مطلب 3908261

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    نظرات

    • علی الفتی DE ۱۶:۰۶ - ۱۳۹۵/۱۱/۲۷
      0 0
      پاسخ
      اقای اردوغان هر وقت میره پیش عربها،در مورد ایران زیادی حرف میزنه. یکی باید به این اقای تروریست پرور بگه،پیاده شو عرقت خشک شه پهلوون

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