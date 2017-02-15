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۲۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۵۸

دیدار رئیس سازمان سیا با محمود عباس در رام الله

دیدار رئیس سازمان سیا با محمود عباس در رام الله

منابع فلسطینی از دیدار رئیس سازمان سیا با رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در رام الله ساعاتی قبل از دیدار نتانیاهو با ترامپ خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، یک منبع فلسطینی اعلام کرد: مایک پومپئو رئیس سازمان سیا در رام الله با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین دیدار و گفتگو کرد.

این منبع بیان کرد: طرفین در این دیدار موضوعات سیاسی و امنیتی مهم را مورد رایزنی قرار دادند.

این دیدار قبل از دیدار بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا صورت گرفت.

منبع فلسطینی اعلام کرد: در این دیدار ماجد فرج رئیس اطلاعات تشکیلات خودگردان فلسطین نیز حضور داشت و دیدار مثبت، مفید و جدی بود و اوضاع امنیتی منطقه و خطر شهرک سازی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

کد مطلب 3908262

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