دیدار رئیس سازمان سیا با محمود عباس در رام الله

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، یک منبع فلسطینی اعلام کرد: مایک پومپئو رئیس سازمان سیا در رام الله با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین دیدار و گفتگو کرد.

این منبع بیان کرد: طرفین در این دیدار موضوعات سیاسی و امنیتی مهم را مورد رایزنی قرار دادند.

این دیدار قبل از دیدار بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا صورت گرفت.

منبع فلسطینی اعلام کرد: در این دیدار ماجد فرج رئیس اطلاعات تشکیلات خودگردان فلسطین نیز حضور داشت و دیدار مثبت، مفید و جدی بود و اوضاع امنیتی منطقه و خطر شهرک سازی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.